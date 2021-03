El dueño de la piadinería, acusado de maltrato, salió a 'dar la cara'

'Salgo a dar la cara', afirmó Germán 'Moncho' Díaz en una serie de videos publicados en su perfil de redes sociales tras ser denunciado por maltrato y lesiones hacia una empleada. El dueño de Piadinas Tío Moncho desmintió la acusación de Dayana Barrios, quien trabajó dos días como cajera y 'faltaron $3.000' del local, según denunció su propietario.

Germán Díaz aseguró que la mujer era la única que tenía acceso a la caja y contradijo el relato de ella, a quien señaló como haber hecho un 'acting' para no quedar como una ladrona. 'Me dijo que si yo decía algo no me iba a quedar nada en la casa. Hay seis personas de testigo, lo único que le dije fue que se fuera', agregó 'Moncho'.

El dueño del local expresó que 'sabía que no puedo hacer nada, no la puedo revisar ni tocar, y tampoco lo haría. Le dije que se fuera, tengo seis personas de testigo que estuvieron durante lo ocurrido y esto se va a aclarar', sentenció Díaz en las redes sociales. La joven ratificó al Diario de Canal 13 San Juan que el hombre la obligó a desnudarse.

'Hizo que me levante la remera y el corpiño y que me baje el pantalón. Revisó todas mis pertenencias, incluso terminé rompiendo mi mochila para que viera que no tenía ni un solo peso', destacó Barrios, quien explicó que el hecho se dio cuando el hermano de Germán Díaz, a quien le dicen 'Tutty', le dijo que haga el cierre de caja y faltaba dinero.