Joven echada de su casa por su pareja: ‘no me dio ni la cama de la niña’

Elizabeth Muñoz, la joven que es víctima de acoso por parte de su ex pareja.

La situación de Elizabeth Muñoz es insostenible. Hace tres años su ex pareja la echó de la casa de la que eran beneficiarios del IPV, le cambió la cerradura y hasta el día de hoy la amenaza de muerte constantemente. El testimonio de la joven al móvil de Canal 13 fue duro, puesto que además de hacer pública su delicada situación con el joven, apuntó contra el Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG).

Después de una relación de 9 años con su novio, decidió finalizarla tras años de ser víctima de violencia de género por parte de este. Elizabeth ya realizó 7 denuncias, sin embargo, todavía el sujeto sigue libre. La ex pareja de la víctima tiene orden perimetral, pero poco le importa, ya que constantemente la hostiga y amenaza de muerte a la joven.

La sanjuanina contó que en 2018 cuando decidió separarse de su pareja, a la cual calificó de violento, la echó de la casa que compartían y de la que fueron beneficiarios del IPV. El agresor le cambió las cerraduras de la vivienda y ni siquiera la cama de la niña le dejó llevarse.

Elizabeth apuntó contra CAVIG, puesto que de las 7 denuncias que realizó, en todas le dijeron lo mismo. Lo vamos a detener, sin embargo, su acosador la sigue visitando por todos lugares. Se le aparece en la carnicería, en la vereda de su casa, en el trabajo, en la parada del colectivo y siempre la amenaza de muerte a ella y a la persona que ocasionalmente la acompaña.

La joven amenazada de muerte, contó que su ex nunca se interesa e interesó por la hija que tienen en común. ‘Nunca pregunta por ella, yo nunca le negué verla, pero el problema es conmigo’. Por las constantes amenazas que se replican telefónicamente, debió de cambiar de número de teléfono muchas veces.

Desde la Secretaria Social le dijeron que debían tener orden del juez, le pidieron un informe psicológico, pero no le dieron botón antipático.

Elizabeth contó que cuando fue a exponer su caso al IPV le dijeron que hasta que no haya una orden judicial no pueden desalojar a su agresor. Mientras la joven espera respuestas del Estado, que debe ampararla ante las múltiples denuncias de violencia de género y acoso, su ex pareja continua día a día amenazándola de muerte.

Si sufrís violencia de género, podes llamar a los siguientes números las 24 horas:

2644865622 - 0800 6666 351 Dirección de la Mujer

64 4222321 - 264 4210013 - UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género)