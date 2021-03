Una joven denunció que el dueño de un local de comidas la obligó a desnudarse

Una joven denunció un grave hecho después de trabajar unos días en un local de comidas de San Juan. Según su relato, el propietario de la piadinería Tío Moncho hizo que se desnude tras acusarla de haberle robado $3.000. 'Hizo que me levante la remera y el corpiño y que me baje el pantalón. Revisó todas mis pertenencias, incluso terminé rompiendo mi mochila para que viera que no tenía ni un solo peso', contó.

El calvario comenzó el pasado sábado cuando empezó a trabajar como telefonista. Tras un día a prueba, la chica fue convocada para volver el día domingo y lunes, aunque según ella comenzó a cambiar el trato. 'Te obliga a trabajar con tu celular, haciéndole publicidad a sus comidas, y si no lo querés hacer te dice 'no me servís' para que te retires y no pagar las horas de trabajo', sostuvo Dayana Barrios.

Asimismo, la joven relató que el dueño, identificado como Germán 'Moncho' Díaz, comenzó a maltratarla verbalmente y a excederse en su autoridad, difamándola ante los empleados. 'Les decía que soy su novia, lo cual escuché y negué rotundamente y por eso se enojó', expresó Dayana quien agregó que el peor momento se dio minutos después cuando el hermano del dueño, 'Tutty', le pidió que haga el cierre de caja.

'Estando su hermano presente, se hace el conteo del dinero y faltaba una suma de $3.000, lo cual se le notifica a Germán Díaz, quien se hace presenta en el lugar y manifiesta que yo lo había tomado. Indignada, me niego y le entregué mis pertenencias, que era una mochila chiquita en la que llevaba un desodorante, un alcohol líquido, protectores femeninos y mis auriculares', se explayó la mujer.

Dayana explicó que pese a que Germán Díaz no encontró el dinero en su mochila la siguió tratando de ladrona y al acusarla de que tenía la plata entre su ropa la obligó a desnudarse. 'Yo me negaba y él me repetía que era una chorra, comencé a llorar desconsoladamente y delante de todos los empleados y de él me levanté la remera y el corpiño y me bajé el pantalón, hasta me quité el calzado y no tenía nada', relató.

'Decidí retirarme del lugar y comenzó a gritarme chorra y que me iba a cagar la vida tanto laboral como social. Ahí me empujó y me pegué contra el marco de la puerta que me dejó un moretón en el brazo. La Policía me sacó una foto para que la analice el médico legista y me cite para ver la gravedad del hecho', detalló Dayana quien realizó la denuncia por maltrato y lesiones en la Comisaría 2da de Capital.