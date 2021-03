Choque entre UOM y AOMA en Veladero por la representación de trabajadores

Actualmente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se encuentra en conflicto con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Esto se debe a que desde este segundo sindicato de a poco les van quitando la representación de los trabajadores de Veladero. Los afectados aseguraron que estas prácticas tienen el objetivo de "crear un monopolio para tratar con un sólo sindicato".

Ariel Gutiérrez, miembro de UOM, expresó que recientemente dos empresas pasaron a todos sus trabajadores a AOMA sin notificarlos de nada. Luego de esta práctica se les dio de baja a 38 metalúrgicos con el objetivo de reincorporarlos a Barrick y luego sumarlos al sindicato en cuestión.

"Nos encontramos que dieron de baja a 38 compañeros porque les prometieron que los iban a reincorporar a Barrick y por Barrick a AOMA. En una primera audiencia nos dijeron que de los 38 iban a tomar sólo a 12. En la última reunión que tuvimos que se dio ayer nos dijeron que van a tomar a los 38. El tema es que van por AOMA y son todos metalúrgicos. Nosotros pensamos que ellos quieren crear un monopolio y trabajar con un sólo sindicato", declaró.

Sin embargo Gutiérrez mencionó que UOM no es el único afectado por este tipo de procedimientos. Se mencionó que son un total de 10 sindicatos a los que se les esta quitando a la representación de sus empleados. El entrevistado aseveró que por ejemplo en Barrick hay unos 3500 contratados y ese total 3000 están con AOMA.

"Estaciones de Servicio, Limpieza, entre otros. Son varios sindicatos que de a poquito les van quitando trabajadores y los van sumando a AOMA. Esta sucediendo solamente en Veladero, nosotros ya tuvimos una reunión con el gerente del proyecto Josemaría y nos dijo que el estaba dispuesto a trabajar con todos los sindicatos", destacó.

Este miembro de la Unión Obrera Metalúrgica mencionó que el miércoles recibió un llamado de parte de Ivan Malla, secretario general de AOMA. Sin embargo en ese momento Gutiérrez estaba ingresando a una audiencia con Minera y no pudieron hablar. Acerca de esto reveló que se lo ha convocado a varios encuentros y nunca se presenta.

"A Malla se lo ha convocado a varias reuniones y no asiste. Me llamó ayer cuando entraba a la audiencia con Minera y no hemos vuelto a tener contacto. Nosotros solicitamos que nos reintegren los metalúrgicos que hasta el momento son entre 70 y 80. Esta interviniendo la Subsecretaría de Trabajo. Ayer Minera nos notificó que van a reincorporar a los 38. Hemos dejado el expediente en stand by esperando que la semana que viene nos envíen un listado de todos los trabajadores que reincorporaron", sentenció.