Desgarrador testimonio: le negaron una cesárea y perdió a su bebé

El pasado 6 de agosto del 2018, una joven pareja sufrió uno de los momentos más duros de su vida. Se trata de Cristian Frattoni y Mayra López, quienes denunciaron que por una mala praxis perdieron a su bebé, Franccesco Frattoni López.

En el marco de una movilización durante la tarde del jueves para pedir justicia por los casos de mala praxis en San Juan, los papás compartieron su desgarrador testimonio.

“Yo soy paciente de riesgo, diabética tipo 1. No podía tener parto natural. Pero aquel día llegué al hospital Rawson de urgencia porque se me adelantó el parto y no me quisieron realizar la cesárea”, contó Mayra a Canal 13.

La joven mamá comentó que, los médicos del hospital estaban convencidos de que podía tener un parto natural. Sin embargo, contó que, durante el embarazo, su médico diabetologo le había dicho que no podía tener un parto normal.

“Me tuvieron 5 horas con trabajo de parto. Al llegar al quirófano me descompuse y me sacaron al bebé con fórceps”, comentó la mujer. El fórceps es un instrumento con la forma de un par de cucharas grandes o pinzas para sujetar la cabeza del bebé y así guiarlo hacia afuera del canal de parto.

A raíz de este procedimiento, la mujer aseguró que el bebé sufrió un daño en la cabeza, sobrevivió por 9 horas y luego murió. “Nos arruinaron la vida”, manifestó Mayra.

Por su parte, el papá del bebé, Cristian Frattoni, comentó que la carpeta judicial del caso está en proceso. “La pedimos en el hospital y no aparecía. Mi mujer fue con las indicaciones médicas, el diabetologo siempre le dijo que no podía tener parto natural, que tenía que ser cesárea. En la carpeta decía eso y en esa guardia la doctora la vio, pero no le dio importancia y le dijo que estaba bien para un parto normal”, comentó.

“Yo le insistí a la médica que tenía que ser cesárea y no se la quisieron hacer. Por eso paso todo lo que paso”, cerró la mamá.

Marcha por Mala Praxis

Por la tarde del jueves, varias familias se concentraron y marcharon en el centro sanjuanino para pedir justicia por los casos de mala praxis en hospitales y centros de salud privados.

“Queremos que la justicia salga y que esto no suceda más. No es una joda, son vidas. Tiene que caer toda la justicia encima de los responsables. Creo que Dios nos va a ayudar a que se haga justicia”, dijo Alfredo Montaña, abuelo de Lian Guevara el pequeño que sufrió un grave caso de mala praxis en el año 2015.

El bebé recién nacido padeció graves quemadoras en una incubadora donde lo tuvieron tras nacer en la Clínica Mayor de Concepción. A pequeño al que tuvieron que amputarle algunos dedos de su mano luego de ser quemado con un secador de pelo.

Por este caso fueron juzgados un médico, una enfermera y la gerente de la clínica, a quienes les trabaron un embargo.

También participaron familiares y amigos de otros casos reconocidos en la provincia como el de Julieta Viñales, la joven que murió luego de una operación de amígdalas en el 2020.