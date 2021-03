Fake news: advierten por un audio viral sobre la Fase 1 en San Juan

Este viernes, desde el Gobierno de San Juan salieron a advertir sobre un audio que se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales. El mismo es un fragmento en el que un periodista sanjuanino anuncia las medidas que adoptará la provincia frente a la pandemia. Sin embargo, se trata de un audio viejo correspondiente al pasado 19 de marzo del 2020, según confirmó el Gobierno.

El protagonista de este audio es el periodista Paolo Orlando, quien reconoció a Diario 13 que se trata de un fragmento de su programa La Justa por FM del Sol. “Es un audio de un anticipo que hice el 19 de marzo del 2020 como a las 8 de la mañana en mi programa. Ahí dije las medidas que iba a tomar el Gobierno de la provincia en el comienzo de la cuarentena: el cierre de los comercios, que no habría transporte, entre otras acciones”, comentó.

“Estoy sorprendido. Hago un llamado a que la gente se informe por medios serios y canales oficiales y que deje esto de informarse por las redes y reenviando audios”, dijo Orlando ante esta situación.

Paolo Orlando - periodista

“No entiendo la gente porque reenvía el audio. Me doy cuenta que la gente envía sin escuchar. Cualquier desprevenido que lo escuche se presta a la confusión”, agregó.

Además, el periodista aclaró que en el mismo audio se puede escuchar cuando informa que San Juan no tenía ningún caso de coronavirus en ese momento. Actualmente, en la provincia se han registrado más de 22.000 casos positivos y casi 500 muertos.

“Me causa sorpresa, la gente se llama a confusión y los periodistas tenemos que llevar claridad. Esto no es provocado por mí. Me llama la atención el fenómeno de la gente que se auto desinforma porque prefiere reenviar eso y no escucha los medios serios. Me provoca sorpresa que la gente no elija informarse seriamente”, explicó Paolo Orlando.

Por último, el periodista insistió en la importancia de informarse a través de medios oficiales. “Las redes sociales no tienen fuente. Hay que informarse en medios tradicionales y canales del Gobierno”, señaló.

Cabe aclarar que el Gobierno de San Juan no ha anunciado ninguna medida respeto a la pandemia en la provincia. Por el momento, la actividad sigue con la misma modalidad.