Tuvo una operación de hombros pero quedó cuadripléjico: "Queremos justicia"

El pasado jueves, familiares de víctimas de mala praxis marcharon por las calles sanjuaninas reclamando justicia. Entre ellos estaba el caso de Marcelo Espejo, un hombre que hace ocho años fue operado de los hombros pero por una "sobredosis de anestesia", según explicó su hija, quedó cuadripléjico. "Iniciamos juicio pero la jueza a cargo dictó falto de mérito por lo cual no tuvimos justicia", manifestó Maibe Espejo.

Según explicó Maibe, su padre fue operado por el doctor Ricardo Aguilera y el anestesista Gabriel Luque, responsables de que quedara cuadripléjico. "No tenemos justicia porque no tuvimos respuesta por parte de la Justicia. Mi papá no puede hablar, ni comer, está postrado a una silla de ruedas con internación domiciliaria", detalló la hija. Si bien la causa del padre no prosiguió, Maibe expresó que acudió a la marcha porque "venimos a ofrecer nuestro apoyo a estas familias que se merecen justicia".

"Queremos una ley de mala praxis, que esté incluida dentro del Código Penal para que no quede como un homicidio o delito culposo. Es decir, que sea tratado como un delito doloso, donde haya responsabilidad por parte de los médicos. Se merecen una pena, una prisión y no que estén en sus casas mientras estamos sin nuestros familiares", finalizó Maibe.