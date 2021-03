Acalorada discusión entre padres y dirigentes en el Torneo Provincial de Judo

En horas de la mañana este sábado el escandalo volvió a envolver al mundo del Judo sanjuanino. Es que en las puertas del Club Rivadavia se provocó una acalorada discusión entre padres y dirigentes debido a que la judoca Ornella Gervasoni y más de 20 deportistas no pudieron competir de forma arbitral por decisión del presidente de la Confederación Sanjuanina Luis Francisco Meritello.

Uno de los padres que encabezó el reclamo hacia el presidente de la Confederación fue Daniel Gervasoni, padre de una de las talentosas judocas que se destacan en la provincia de San Juan. Pero el padre nunca pudo llegar a trasmitir su disgusto, ya que un dirigente del Club Rivadavia le impidió el acceso hacia donde se estaba llevando a cabo el Provincial de Judo.

“Estamos pasando malos momentos por una federación que esta fuera de lo común. Hay chicos que están fuera de competencia porque un presidente de una Federación no notifica, no llama y deliberadamente deja a varones y nenas menores sin poder competir. No hay excusa legal, no hay argumento lógico para que un presidente de una Federación actúe de esta manera”, expresó Gervasoni.

Por su parte, quien se expresó desde el Club Rivadavia, fue un dirigente que se identificó como Daniel Gimeno, el mismo no dejó ingresar a Daniel Gervasoni para dialogar con Meritello. “El señor Daniel desde que ha llegado está alborotando a la gente, y esto es un espectáculo para los niños. El tiene un conflicto que deberá solucionar con la gente de la Confederación, yo velo por los intereses del club”, manifestó.

“Este espectáculo es para algunos niños, porque hay otros niños que están esperando competir y no se lo están permitiendo. Nosotros estamos peleando por los chicos a los que no están dejando competir”, se defendió Gervasoni.

Ante esto, el dirigente del club Rivadavia expresó que Gervasoni y los demás padres deberían irse porque iban a aplicarles el derecho de admisión. A continuación el móvil de Canal 13 quiso ingresar para oír la palabra de Meritello pero le impidieron el acceso.

En tanto se podía observar que dentro del Club Rivadavia no se estaba cumpliendo el protocolo provincial de Covid 19, algo preocupante, ya que se estaba llevando a cabo un torneo Provincial de Judo.

“Hay antecedentes de varias denuncias sobre cómo actúa esta persona, pero hoy ya me parece que sobrepasó todos los límites dejando a niños que después de una pandemia donde no pudieron competir, fuera de un Torneo Provincial deliberadamente. No nos dio ningún argumento, nos echó a todos, 'no tienen nada que hacer acá'. Con mucha violencia hacia los niños que lo estaban viendo y también con una violencia hacia las mujeres que no se entiende. Lo más triste de todos es que los niños tengan que vivir esto”, dijo de forma indignada el padre de la judoca Gervasoni.

"Para Ornella tiene mucha relevancia esto porque no puede dejar de participar de un Torneo Provincial porque le antecede para poder ir a un Nacional. Está presente acá y no la dejan competir sin ningún argumento, es inentendible”, agregó.

Finalmente el presidente de la Confederación Sanjuanina de Judo, Luis Francisco Meritello no quiso dar declaraciones al móvil de Canal 13. Según los ademanes que hizo, no se podía mover debido al protocolo. “Por protocolo no puedo mover de acá”, adujo y le mostró con la mano la dirección de salida al móvil.