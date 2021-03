Explotó otro escándalo en el judo sanjuanino: no dejaron competir a Gervasoni

El Judo sanjuanino sigue sumando escándalos. En la mañana de este sábado la judoca Ornella Gervasoni y otros 7 deportistas quedaron sin poder competir de forma arbitraria en un torneo organizado por el presidente de la Confederación Sanjuanina, Luis Meritello en el Club Rivadavia.

Según relató la familia Gervasoni al móvil de Canal 13, el dirigente local no permitió el ingreso de los judocas al torneo de forma arbitraria. “No los dejaron entrar y Meritello no nos dio algún argumento por el cual los chicos y mi hija no pueden competir”, aseguró Daniel, padre de la joven judoca.

Asimismo, su madre relató que se le acercó al dirigente sanjuanino para cuestionarle porque no la deja competir a su hija y el hombre no la miró a la cara. “Me pidió que me retire del predio sin mirarme a la cara”, aseveró. En tanto, dentro del club se está llevando a cabo un torneo donde solo unos pocos deportistas están compitiendo.

Por otro lado, los demás padres que estaban presentes en el Club Rivadavia denunciaron que no hay ambulancias, ni paramédicos presentes en el lugar. En ese sentido, también expresaron que no hay árbitros especialistas de las disciplinas, sino que hay jóvenes judocas impuestos por Meritello.

Cabe destacar que no se trata del primer escándalo que protagoniza el presidente de la Confederación Luis Meritello, ya que está señalado por la familia Gervasoni por supuesta malversación de fondos que tendría en la organización. Además durante la semana, dos árbitras del deporte dialogaron en Canal 13 y expusieron que fueron separadas arbitrariamente desde el año 2018, incluso sus hijos debieron dejar de practicar la disciplina por los malos tratos recibidos del dirigente local.