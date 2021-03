La temible proyección de una reconocida infectóloga sanjuanina

'Sin pensar en las variantes de Manaos y la británica, podemos tener un repunte de casos', dijo la médica infectóloga Beatriz Salanitro este viernes en Banda Ancha por Canal 13. La especialista sostuvo que este es el primer escenario, estacional, previsible con la circulación viral de las cepas ya conocidas. Será determinante entonces la preservación de las medidas de distanciamiento social.

Otro escenario, aún más grave, sería si hubiera circulación viral de las variantes de Manaos y la británica, porque son mucho más contagiosas. A mayor cantidad de casos, lógicamente crecerá la demanda de camas en los hospitales y sanatorios. 'No es fácil evitar la circulación de estas variantes', reconoció la infectóloga. Por el momento se han detectado casos importados en el país. Ninguno aún en San Juan.

Sobre la vacunación, Salanitro advirtió que urge la inmunización de adultos mayores, llegando hasta los que pasan los 60 años, pero inmediatamente después la prioridad debería estar en los que, sin importar la edad, tienen comorbilidad como asma, diabetes u obesidad. Son los más vulnerables y los que requieren internación ante la infección.

Salanitro destacó finalmente que 'si fuera tan efectiva la ivermectina, no estaríamos todos detrás de las vacunas'. Advirtió que la Sociedad Argentina de Infectología no la recomienda, ya que su efecto no tiene evidencia científica suficiente. Para generar un efecto repelente del Sars-Cov2, debería la persona ingerir dosis que serían dañinas para su salud.

En este sentido, Salanitro dijo que de ninguna manera se debe tomar dióxido de cloro, cuya toxicidad está absolutamente demostrada.