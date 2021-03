Polémica: dejaron afuera a 25 chicos del Provincial de Judo sin razón alguna

En horas de la mañana de este sábado 27 de marzo se desató un nuevo escándalo que envuelve al judo sanjuanino. En esta ocasión los organizadores dejaron afuera del torneo a 25 chicos en total del Torneo Provincial de Judo. Los padres de los afectados manifestaron que no hay ninguna razón válida para tomar esa decisión.

Maximiliano Vedia, profesor de judo y padre de una de las afectadas, manifestó que pareciera que eligen con el dedo quien participa y quien no. Los dirigentes del Club Rivadavia, donde se desarrolló la competición, no les dieron una razón con bases legales para dejar afuera a los judocas.

"Presentamos una lista para que compitan los chicos. Yo tengo a mi hija que es dos veces campeona argentina y medallista. Le están quitando el derecho de competir, no contestan y no mandan mails. Hoy mi hija esta pasando un estado de nervios porque nos impiden entrar, nos impiden competir sin presentar nada legal", declaró frente al móvil de Canal 13.

El docente expresó que esta decisión esta arruinando el futuro deportivo de los jóvenes. Esto se debe a que al no poder participar de un torneo provincial, posteriormente los deportistas no pueden inscribirse en competiciones nacionales o de mayor envergadura.

"Directamente es como que eligen con el dedo quien puede competir y quien no. La verdad que es una vergüenza para el deporte que este pasando algo así más con chicos que tienen mucho futuro deportivo. Estamos acá tratando de apoyar el futuro del deporte de los chicos, estamos defendiendo el futuro de los chicos", aseveró.

Sumado a esto Vedia aseguró que Juan Francisco Meritello, dirigente de la Federación de Judo, intentó estafarlo en una ocasión. En ese momento Maximiliano ejercía como profesor y desde el Estado enviaron un monto de dinero que debía ser repartido entre los instructores como él.

Sin embargo Meritello no quiso decirle cuánto era lo que le correspondía y quiso hacerlo firmar un recibo en blanco. Dicho papel sólo tenía su nombre y el dirigente le dijo que le iba pagar sólo si estampaba su firma en dicho recibo. Esta persona se negó a hacerlo y terminó siendo desafiliado sin justificación alguna.

"El papel no decía nada, decía mi nombre nada más y el me decía: 'Fírmeme acá que yo le pago'. Yo no sabía cuanto me tenía que pagar. No se arregló nada, se enojó y me sacó de la reunión. A la semana me desafilió de la Federación por falta de pago, cosa que es mentira porque tenemos los comprobantes. Están discriminando a los chicos y me están discriminando a mi como profesor", sentenció.