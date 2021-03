La temible proyección de una reconocida infectóloga sanjuanina

'Sin pensar en las variantes de Manaos y la británica, podemos tener un repunte de casos', anunció la reconocida infectóloga sanjuanina Beatriz Salanitro el pasado viernes en Banda Ancha, por Canal 13 San Juan. La especialista consideró que con el advenimiento de las bajas temperaturas aumentará la permanencia en lugares cerrados y por lo tanto habrá una tendencia a mayor contagio. Por eso urge acelerar la vacunación, que no repercutirá en un menor índice de casos pero sí haría caer drásticamente el número de personas con cuadros graves que requieran internación en terapia intensiva con respiración asistida.

Sin embargo, ese escenario posible con las cepas que actualmente están en circulación en San Juan podría ser mucho peor si finalmente ingresaran las nuevas variantes de Manaos (Brasil) y la británica. Ambas ya ingresaron al país pero en casos importados. A eso obedecen las medidas sanitarias que adoptó el gobierno nacional, de restringir a partir de este sábado los vuelos desde y hacia Chile, Brasil y México.

Salanitro advirtió que al ser mucho más contagiosas estas variantes, habría mayor cantidad de contagios. Por lo tanto sería natural tener otra vez un número considerable de pacientes con requerimiento de internación. 'No es fácil evitar la circulación de las variantes de Manaos y británica', reconoció la científica.

Con respecto a la vacunación, Salanitro sostuvo que es imperativo acelerar la inmunización de adultos mayores y que inmediatamente después de haber abordado a la franja de 60 años, todavía pendiente en San Juan, habría que convocar a las personas con comorbilidad sin distinción de edad, ya que son las más susceptibles a presentar cuadros graves. Mencionó específicamente a asmáticos, diabéticos y obesos.

Salanitro manifestó que la vacuna no eximirá a la población de preservar las medidas de distanciamiento social, preventivo y oblibatorio. Defendió el uso del tapabocas y destacó que en Alemania están recomendando elevar la calidad de esas mascarillas para incrementar los niveles de seguridad.

Ratificó que hay cuatro medidas esenciales: la distancia interpersonal de un metro y medio a dos metros, el barbijo, el lavado de manos con agua y jabón, además de ventilar los ambientes periódicamente sin importar las bajas temperaturas.

Con respecto a las drogas promovidas como curas milagrosas o preventivas de la infección, Salanitro fue muy crítica. 'Si fuera tan efectiva la ivermectina, no estaríamos todos detrás de las vacunas. Es una cuestión de sentido común', apuntó. Recordó que la Sociedad Argentina de Infectología, que ella integra, no recomienda su ingesta. Dijo que hay evidencia científica de que ese antiparasitario de uso veterinario -como otros antiparasitarios- puede funcionar pero cuando se acumula en el organismo en cantidades que resultarían tóxicas para el ser humano. 'Yo no la tomo', concluyó la infectóloga.

Con respecto al dióxido de cloro, fue mucho más cortante. Está absolutamente prohibido para consumo humano.