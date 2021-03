La respuesta de Meritello tras el escándalo en el Provincial de Judo

Pasado el mediodía de este lunes rompió el silencio con el móvil de Canal 13, el presidente de la Confederación de Judo, Luis Meritello tras el escándalo del último sábado en el Club Rivadavia, donde se llevó a cabo el Torneo Provincial de la disciplina. En ese sentido, el dirigente dijo que Ornella Gervasoni tiene las puertas abiertas para que pueda entrenar y competir cuando quiera, pero tuvo fuertes palabras para con el padre de la judoca. “Es persona no grata y no sabe nada de judo”, aseguró.

En primer lugar, Meritello señaló que históricamente los judocas que quieren competir en los torneos que son organizados por la Confederación tienen tiempo de inscribirse hasta el día jueves previo a la competencia. “La niña Gervasoni junto a su padre aparecieron el sábado en la mañana sin siquiera estar inscriptos. Lo mismo pasó con los otros 7 judocas que llegaron al lugar pero que yo no los vi ese día”, aseveró.

“Ellos saben y conocen muy bien el reglamento, por ese motivo no se los dejó participar ni ingresar a donde se hizo el torneo“, afirmó. Respecto al reclamo que habían expuesto ese sábado las árbitras Alejandra y Vanesa Tizera de que no habían sido convocadas para este torneo, al igual que lo sucedido desde el año 2018, Meritello expuso que por protocolo solo podían dirigir 3 personas y que en el listado que había puesto la Federación ya estaba completo. Además negó que haya cualquier tipo de persecución en el medio.

En cuanto al padre de la joven judoca, Meritello comentó que él debió que intervenir para que la joven Ornella termine la primaria, ya que su padre supuestamente no la mandaba a la escuela. “El año pasado me vino a pedir una autorización para poder hablar con el Gobernador para solicitarle fondos para que la chica haga una gira por Europa. Yo me opuse porque no es la forma y Gervasoni padre no sabe nada de Judo”, comentó.

Por otro lado, el presidente de la Confederación de Judo estuvo presente en la mañana de este lunes porque en el Segundo Juzgado Correccional le ha iniciado una denuncia por Injurias al padre de la joven judoca. "La nena Gervasoni tiene las puertas abiertas para entrenar y competir cuando quiera. Pero su padre es persona no grata y no va a poder entrar a los torneos porque la Confederación lo ha decidido de esa manera”, concluyó tajantemente.