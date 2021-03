Venerando sobre la segunda ola: "Tenemos que tratar de que no sea abrupta"

La llegada de una segunda ola de contagios es algo con lo que se viene especulando desde hace tiempo en Argentina. Acerca de esto la ministra de Salud de San Juan, expresó que esto sucederá inevitablemente. Sin embargo mencionó que su trabajo se centrará en que esta crecida de casos no se produzca de una sola vez.

Alejandra Venerando, ministra de Salud provincial, expresó que San Juan no será la excepción a esta crecida de infecciones. Si bien por el momento la curva de contagios se ha mantenido mayormente estable, se han producido algunas fluctuaciones. No obstante, a pesar de que no se puede evitar la nueva ola, se buscará que no suceda abruptamente.

"Venimos con una fluctuación de casos que sigue siendo aplanado, pero con algunas alteraciones. Hay una serie de sobresaltos en la curva que nos hace pensar que no se va a apartar San Juan de una segunda ola de contagios. Tenemos que trabajar para que esto no suceda de manera abrupta. La sociedad esta involucrada, no es sólo una cuestión de Salud Pública o del Estado, nos involucra a todos. No hay que relajarse", expresó en comunicación con Canal 13.

Seguidamente la funcionaria se refirió a la estadística de la "razón" de los contagios, a la que se refirió Carla Vizzotti. Desde Nación se mencionó que San Juan era una de las 12 provincias en las que se registró un aumento de dicho índice. Sin embargo Venerando mencionó que no es para alarmarse, sino para estar atentos y seguir cuidándonos.

Esta medida consiste en tomar la cifra de casos de los últimos 14 días y dividirla en los positivos registrados en las dos semanas previas. Si el resultado que se obtiene es mayor a 1,20, quiere decir que el número de infectados con el Covid 19 aumentó en esa franja de tiempo.

"Sabemos que lo que supere el 1,20, es que hay un pequeño incremento en la provincia, sobre todo en la Ciudad de San Juan donde confluyen todos los departamentos por diversos motivos. En este caso la razón es de 2,1, es decir es un porcentaje mínimo pero nos hace reflexionar y pensar que debemos continuar cuidándonos porque hay un pequeño incremento de casos", sentenció.