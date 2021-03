Necesita una operación urgente en su riñón y la prepaga no le responde

Virginia es una joven de 27 años que hace seis meses la diagnosticaron con litiasis renal y le identificaron un cálculo de 1,7 centímetros. La sanjuanina debe operarse con suma urgencia pero su prepaga, Colmed, la tiene a la vueltas y su diagnóstico sigue avanzando. "Ya no puedo salir a andar en bici, no puedo hacer ejercicio, me duele muchísimo", contó Virginia a Canal 13.

El infierno comenzó el año pasado, cuando a Virginia le detectaron un importante cálculo en el riñón derecho. "Primero presenté presupuesto en dos clínicas y ambas me la rebotaron desde Colmed diciendo que no tenían convenio. Ahí me derivaron al Hospital Privado y el doctor Quintero me iba a operar", explicó Virginia.

Tras realizarse los análisis de rutina, la joven reservó una fecha para la importante operación: 26 de noviembre del año pasado. Pero, un día antes desde el instituto médico le cancelaron el día porque la máquina necesaria se había averiado. "Colmed me dice que me comunique con el médico nuevamente para pactar otra fecha. Llamé en reiteradas ocasiones pero siempre era la misma respuesta: seguía rota la máquina", puntualizó Virginia.

Para ese entonces, la patología de Virginia había avanzado: "Sangro más seguido, tengo fuertes dolores e incluso presento cuadros febriles. En diciembre me tuvieron que internar de urgencia", manifestó la sanjuanina. Desde Colmed le dijeron que presentara una nueva nota si era urgente, pero las semanas pasan y todo sigue igual. "Me dijeron que la máquina ya estaba arreglada pero en Colmed no me dan respuesta, me cortan el teléfono incluso. No sé que hacer", se lamenta Virginia.

Virginia solía ser una joven muy activa: hacía funcional 3 veces a la semana y recorría hasta 70 kilómetros en bicicleta. Ahora, debido a los fuertes dolores lumbares casi no se puede mover. "En la última consulta me dijeron que mi cálculo creció a 2 centímetros, y el dolor es comparable al de parir", finalizó.