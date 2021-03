Por la protesta de FOEVA, estiman que no se cosecharon 10 millones de kilos de uva

El pasado martes 30 de marzo se produjo una protesta de trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA). Estas personas no trabajaron para reclamar por un incremento salarial. Desde la Asociación de Viñateros Independientes aseguraron que esto les hizo perder la posibilidad de cosechar unos 10.000.000 de kilos de uva.

Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, reveló los daños que causó la protesta realizada por FOEVA. El entrevistado mencionó que esto los ha perjudicado enormemente. Esto se debe a que además de este parón, ya venían con un atraso importante en la cosecha provocado por las lluvias.

"Hemos perdido 10.000.000 de kilos de uva y si seguimos así hoy vamos a perder 20.000.000. Yo no conozco un antecedente parecido. Convocar una paritaria en plena cosecha y que tomen esta medida justo en Semana Santa también deja sin recursos a las cuadrillas. Han hecho un daño grande a los cosechadores que en San Juan", expresó.

Acerca del reclamo en si Ramos aseguró que los manifestantes pidieron un 100% de aumento salarial, siendo que desde la patronal ofrecieron 30%. Para él la oferta que realizaron las autoridades fue bastante aceptable y consideró que las exigencias no se han logrado en ningún otro sector del país.

"Ellos piden un aumento del 100%, eso no lo ha conseguido nadie en este país. La patronal había ofrecido poco más del 30%, dimos números aceptables. Piden el 100% y encima no fueron a las últimas reuniones de las entidades que son paritaristas. Ellos dijeron 100% o nada, suponen que se puede a lo mejor porque mejoró el precio de la uva, pero los productores hemos tenido bancado salarios cuando la uva no valía nada por años y años", expresó.

Sumado a la pérdida de la posibilidad de cosechar, se esta dañando a la uva ya cosechada que se encuentra en camiones. El fruto se daña considerablemente al permanecer en este lugar durante más de 24 o 36 horas. Además este productor aseveró que desde FOEVA rechazaron una conciliación obligatoria emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Es un daño innecesario, aparte que no aceptaron la conciliación obligatoria que terminó el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ayer a partir de las 20 tenían que haber levantado el paro y no lo hicieron, hoy prácticamente no se puede cosechar. La protesta que era de 48 horas se va a mantener a pesar de la conciliación obligatoria porque no la aceptaron. La conciliación es por ley no es optativa", sentenció.