Los testimonios de los alumnos: así volvieron a clases en San Juan

El pasado lunes quedó inaugurado el ciclo lectivo en San Juan, pero las fuertes tormentas obligaron a suspender las actividades. Es por eso que recién este miércoles fue la prueba de fuego para muchos estudiantes que volvieron a las aulas después de un año marcado por la pandemia del Covid 19.

Sin dudas, los chicos son los protagonistas de un momento histórico. Volver a las escuelas en medio de la emergencia sanitaria implicó establecer un protocolo especial en pos de cuidar la salud de todos y garantizar la educación cara a cara con los maestros.

Luego de la jornada, Canal 13 consultó a la salida de algunas escuelas cuáles son las diferencias que notaron, que extrañan y cómo se van adaptando a esta nueva normalidad.

“No es lo mismo que antes, pero es mejor volver porque en la virtualidad no entendíamos todo y a veces no daban los tiempos para que nos explicaran. Asique prefiero mejor venir a la escuela”, contó una alumna a la salida de la escuela Normal Sarmiento.

Otra niña de la misma institución comentó que es raro ver a todos con el cubreboca y no poder acercarse a un amigo.

En cuanto a los protocolos, detallaron que ahora son menos los alumnos en las aulas. “No nos podemos sentar con los compañeros, cada uno tiene que estar en su asiento”, dijeron.

En el colegio Santo Domingo, algunos alumnos comentaron que los protocolos funcionaron muy bien en el regreso a clases. “No es lo mismo que hace dos años atrás, pero hay que adaptarnos a los protocolos”. Sin embargo, coincidieron que no hay comparación con la virtualidad. “Cuando no había clases presenciales se extrañaban los compañeros, pero con la virtualidad teníamos la comodidad de estar en la casa”, señalaron.

Los chicos de la Normal Sarmiento también se refirieron a los recreos. “Salimos y estamos en un patio grande. Al no ir todos a la escuela no somos muchos como normalmente”, dijo una alumna. “En el recreo siempre con barbijo salvo que estemos comiendo. Hay que respetar el distanciamiento y no estar en contacto, no tocarnos”, comentó un chico.

Además, confirmaron que no hubo kioscos y tuvieron que llevar la comida desde su casa. Esto ya había sido adelantado antes de volver a clases. En los baños también se aplicaron medidas para evitar contagios. “Solo pueden entrar 3 a la vez", indicaron.

“Me sentí cómoda y un poco insegura por los casos que ha habido, pero bien. Me gustaría poder estar más juntos con los compañeros, pero no se puede”, confesó una de las jóvenes estudiantes.

“En los recreos se extraña el compañerismo, el cariño entre amigas. La comodidad de la casa también se extraña, pero en el aula no se puede comparar la explicación de profesor a alumno”, comentaron los chicos antes las cámaras de Canal 13. “Creo que es más importante la presencialidad por las dudas, las notas. Es mejor. En nuestro curso somos un montón y ahora tenemos grupos de 11, 13 y 15 alumnos”, agregaron.

Por último, dijeron que “se extraña más la libertad de estar juntos, molestar, estar unidos en los recreos, no tener la carga de que esta el virus circulando”.