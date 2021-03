Según Marcelo Vargas, "los empleados tienen que trabajar en horario partido"

La vuelta del horario corrido siempre ha sido un gran deseo para una gran porción de los empleados de comercio. Esta semana hubo una importante reunión con todos los representantes y acordaron a que durante invierno el horario será partido. Al respecto, el director de la Federación Económica, Marcelo Vargas, manifestó que "el 99% está de acuerdo con el horario dividido".

En cuanto a la opinión de muchos empleados que prefieren el horario de corrido, Vargas puntualizó que "la facultad de abrir lo tienen los dueños, no los empleados. Deben cumplir con el convenio de trabajo si no estás despedido. Esto no es absolutista". Asimismo, el director explicó que "durante la pandemia el horario funcionó en el gran San Juan, menos en Capital. Porque la gente iba al comercio de su barrio".

"Los comerciantes nos piden que no al horario de corrido porque no les conviene. Actualmente están hablando de reducción de personal; el que tiene 7 locales ahora tiene 5. El centro se está achicando, no es momento de estar experimentando los horarios con el centro", agregó Vargas.

Además, Vargas manifestó que se encuentra realizando un censo a cada comerciante de Capital sobre temas como la Red Tulum, la peatonal y sobre Hermes Rodríguez también ya que "no encontramos ningún socio de él". "La idea es hacer un centro comercial a cielo abierto en la peatonal. El centro se tiene que profesionalizar, no solo poner adoquines", adelantó el director.