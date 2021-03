Trabajan para que en San Juan haya una ley antidiscriminación

El pasado 1 de marzo, se llevó a cabo un abrazo simbólico a la Legislatura en el marco del Día de la Cero Discriminación para pedir, entre otras cosas, una ley provincial antidiscriminación. El delegado del INADI en San Juan, Rodolfo Domínguez, explicó en Canal 13 que la única ley que rige al respecto es nacional y data del año 1988.

'La mayoría de las provincias no tenemos esta ley, solo a través del Acuerdo San Juan se logró sentar en la misma mesa a distintas partes para dialogar al respecto. La premisa es que sea una herramienta jurídica legal que contemple nuevas situaciones porque la ley es incluso previa a la reforma de la Constitución de 1994', dijo Domínguez.

El delegado expresó que debido a que esa ley está totalmente desactualizada, hay proyectos para que también haya una nueva a nivel nacional. 'Cuando una persona que se siente agraviada, el INADI recibe la denuncia, como así también se puede hacer en una comisaría y fiscalía, y contemplamos la instancia de acuerdo entre las partes', agregó.

En el caso de que no haya acuerdo, se procede a investigar si existió discriminación. 'No siempre la discriminación va sola sino que está acompañada de otros hechos violentos. Semanalmente recibimos 3 o 4 denuncias, no son pocas. La pandemia cambió las características de las denuncias pero hay un poco más que antes', se explayó Domínguez.