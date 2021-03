Alivio para el joven que reclamaba un costoso tratamiento al hospital Rawson

Tras la nota de Canal 13, el hospital Rawson brindará provisoriamente gammaglobulina a Jesús Núñez. Se trata del joven sanjuanino que contó su dramática situación a este medio por falta del costoso tratamiento que ponía en jaque su vida.

La Justicia ordenó que el hospital se haga cargo del tratamiento hasta que se resuelva el tramite a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó el abogado del muchacho, Marcelo Fernández Peralta.

En el caso tuvo que intervenir la Justicia. La jueza del 11º Juzgado Civil, Amanda Díaz ordenó al nosocomio a proveer la gammaglobulina a Jesús, quien hace 70 días no recibe las dosis que necesita.

El documento judicial que ordena al hospital a hacerse cargo del tratamiento

El Caso

Jesús Núñez es un sanjuanino de 24 años que afronta un grave problema de salud a falta de un componente esencial de la sangre. Cada mes necesita inyectarse gammaglobulina debido a que su cuerpo no lo produce naturalmente. Esto afecta a su sistema inmunológico debilitándolo gravemente.

Hace 70 días que dejó de recibir esta dosis y su cuadro se agrava cada vez más. Desde el hospital Rawson dejaron de brindarle el medicamento y por su alto costo ($500.000) no lo puede comprar.

Ante esta situación, Jesús presentó un oficio judicial para poder continuar con su tratamiento. El pasado viernes, la jueza Amanda Díaz, ordenó al hospital Rawson a otorgarle esta medicación al paciente. Sin embargo, desde el nosocomio respondieron que ellos no son quienes deben hacerse cargo de entregar esta medicación y que debía realizar el trámite a través de su obra social o Incluir Salud (Desarrollo Humano).

“Recibo infusiones de gammaglobulina mensualmente desde los 6 años. Por suerte no me ha faltado nunca y por eso he logrado desarrollarme normalmente. Pero muchos otros chicos con los que yo me he criado y que tenían la misma enfermedad no han sobrevivido. Mi propio hermano padecía la misma enfermedad y falleció”, contó el joven.

“El problema que tengo es que a mí me la daba el Hospital Rawson a la gammaglobulina desde hace unos 5 años. Antes me trataba en el hospital NOTI en Mendoza, pero cuando me hice mayor de edad vine a San Juan y empecé a tratarme en el Rawson. Hasta el momento no había inconvenientes con la entrega de gammaglobulina, pero hace unos 70 días dejaron de entregar el medicamento”, dijo Núñez.

El denunciante señaló que desde el hospital comenzaron a ponerles excusas para no entregar más la medicación desde el mes de diciembre del año pasado. “Nos decían que desde Buenos Aires estaban haciendo licitación para los proveedores, y uno al desconocer la situación depende de ellos y les cree. Les entrega su vida a las decisiones de ellos. Así me mintieron a mí y a otros 9 chicos que están en la misma situación”, explicó.

Lo cierto es que los pacientes con esta patología necesitan una infusión cada 28 días. “Esta enfermedad puede derivar en problemas respiratorios de pulmón y padecer reiteradas infecciones porque se expande en los bronquios y es terrible”, indicó el hombre.

Jesús comentó que se enteraron de que el hospital no les iba a entregar más la medicación a través de un mensaje de WhatsApp que les envió una doctora. En el mismo comunicado, les explicaron que ahora debían iniciar un trámite a través de una obra social o por el programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

“Ya estoy tomando antibióticos todo el día porque no puedo ni respirar. Se me están infectando los pulmones. La carencia de la gammaglobulina es igual a la carencia de defensas. Un resfriado puede derivar en una pulmonía y morir. Una meningitis o lo que sea que me dé es muy grave. Yo ahora estoy indefenso y ya he empezado a tener muchos síntomas”, aseguró Núñez.

Luego de la orden de la Justicia para que el hospital les aplique el tratamiento, el joven dijo que el hospital no quiere ceder y puso abogados para seguir peleando el caso. “No se humanizan con la gente. No nos quieren ver a la cara. El director del hospital nos mandó a la gente de seguridad. No nos mira ni a los ojos. No nos dicen nada, es espantoso lo que han hecho”, sostuvo.