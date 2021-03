Turell: "De cada 10 personas que buscan alquiler solo 2 lo consiguen"

Mauricio Turell, Presidente de la Cámara de Comercio Inmobiliario y de la Construcción de San Juan habló con Compacto 13. Durante la comunicación telefónica señaló los detalles sobre la nueva normativa de la ley de alquileres.

Según el funcionario la Ley no ha servido. Por ello es que expresó que "no hace más que demostrar que esta nueva ley de alquileres no sirve, no tiene sentido, no es útil para ninguna de las partes".

Además indicó que "en definitiva siempre se ven afectadas las dos partes". Por ello es que Turell consideró que cada vez cuesta más que una familia encuentre alquiler. Al mismo tiempo asumió a que los contratos vigentes está cumpliendo.

También manifestó que muchos propietarios están decidiendo sacar el inmueble de alquiler y llevarlo a la venta. Por estas y varias razones más es que la Cámara inmobiliaria junto con el Colegio de Corredores presentaran un informe a Diputados para manifestar la situación.

Luego Turell informó que de cada 10 personas que buscan alquileres, solo 2 lo encuentran. Al mismo tiempo señaló que el precio esta en no menos de $30 mil. A su vez dijo que el porcentaje de aumento es de 35%. Posteriormente aclaró que solo se consiguen alquileres en no menos de 40 días.

En cuanto a la Ley aseveró que establece que el porcentual de aumento es una vez al año y lo fija el Estado. Por ello es que se considera que hay una prohibición de libertad de acordar entre las partes, tal como lo era hasta el momento.