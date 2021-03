Dengue: a casi un año del brote, ¿Cuál es la actualidad en San Juan?

El 2020 no solo estuvo marcado por la enfermedad del Covid 19 en la provincia. El dengue también tomó protagonismo a finales de marzo y principios de abril por un brote. Hubo varios casos en San Juan, pero el último, afortunadamente, fue confirmado hacia junio del año pasado, según contó el referente del Programa de Control de Vectores, Sergio Melli, en Compacto 13 el pasado viernes.

El licenciado contó que la lucha de la provincia contra el mosquito que genera la enfermedad y los criaderos en sí, no terminó cuando se detectó el último caso positivo, sino que los trabajos de prevención y concientización siguieron su curso. En este sentido, el profesional señaló que están desarrollando un sistema de vigilancia continuo, el cual se acentúa en las temporadas donde se suelen dar los contagios en San Juan.

Melli explicó que para que el mosquito Aedes pueda realizar su criadero la temperatura no debe bajar de 10 grados. ’Desde septiembre del año pasado estamos haciendo monitoreos con recipientes de agua, que se colocas en algunas casas, con permiso del dueño, para darle oportunidad a que el mosquito ponga sus huevos. Eso se lleva a un laboratorio y se arma un sistema de mapas y de informe de actividad semanal, lo que después arroja datos como que cantidad de huevos puso en esa zona, si finalmente se produjo el criadero, y si son trasmisores’, detalló.

Si bien el miembro del Programa Control de Vectores afirmó que en la provincia no hay ‘Aedes’ sino el mosquito común ‘Culex’ , los controles se siguen realizando minuciosamente ya que por ejemplo, las inundaciones sufridas en los departamentos puede atraer a estos insectos.

El licenciado señaló que el brote en San Juan fue de casi 100 casos autóctonos y más de 15 importados. Las cifras de esta enfermedad en suelo sanjuanino, pueden parecer inofensivas ante los números que actualmente marca el Covid 19, pero, de todos modos, las autoridades sanitarias aseguraron que estaban preocupados por el avance del dengue.

Con la puesta en macha de distintos trabajos, el Programa Control de Vectores, en poco menos de un mes se pudo mermar y evitar que se prolongue en el tiempo, según indicó Melli. ‘Se pudo determinar cantidad de criaderos’.

Melli explicó que el trabajo lo realizan en un radio de 5 manzanas, donde se fumiga casa por casa. También se busca casa por casa, posibles criaderos, y personas con fiebre y otros síntomas de la enfermedad. El personal de Salud toma muestras de sangre y, en la casa en donde se realiza dicha muestra, se instruye a la familia.

‘Estamos en periodo de interbrote, nosotros no somos zona de brote constante como provincias del norte’, aseguró el licenciado. Además, el profesional marcó que para el mosquito trasmisor de dengue, San Juan en invierno no es una zona propicia, puesto que el clima suele ser seco y frío. Esto posibilita que el insecto no se adapte, y si bien, sigue poniendo huevos, se hace imperceptibles.

Cabe informar, que la provincia cuenta con dos picos de actividad en el año. Entre enero y febrero y entre marzo y abril, coincidiendo en febrero con el periodo de lluvias, porque se dan criaderos domésticos. De hecho, Sarmiento, es el único departamento de San Juan en donde no se detectó el mosquito del dengue.

‘Ahora estamos en nivel alerta por el pico de mosquitos, por las tormentas, por la aparición de casos febriles, hasta ahora son casos sospechosos, que hasta el momento se han descartado. En estos casos, se busca los datos de la persona que fue atendida, visitamos la vivienda y la de sus vecinos y buscamos criaderos. La posibilidad de que haya infectados, pero la poca circulación de gente reduce la posibilidad’, contó Melli.