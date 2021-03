En mayo el horario de comercio podría ser de corrido

Uno de los temas más importantes en San Juan con respecto al comercio, es la disyuntiva entre horario partido y horario de corrido. Sobre esto opinaron de diferente manera desde el amplio sector. Este lunes, el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, manifestó en rueda de prensa que en mayo tendrán una reunión con el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) para tocar la posibilidad de que en invierno se pueda llevar a cabo la modificación.

‘Nos reuniremos con el SEC en mayo para acordar horario de corrido en invierno’, expresó Rodríguez. Luego agregó que desde el sindicato verían con agrado que en el Gran San Juan se produjera la modificación, pero solo en invierno. Además, comentó que lo ideal sería que en dicha se sumen otros actores que intervienen, como bancos, empresas de transporte, cadena de shoppings y municipios.

El presidente de la Cámara de Comercio sanjuanina manifestó, que si bien quieren que se dé la modificación horaria, el estatus sanitario de la provincia será fundamental para que esto ocurra. Además, manifestó que no quieren que la modificación afecte al trabajador del comercio.

En tanto, en los departamentos fuera del Gran San Juan, esta modificación no se daría, puesto que muchos trabajadores de fincas y cosechadores terminan de trabajar a la tarde, ya que trabajan de corrido. Por lo tanto, el horario de corrido los terminaría afectando.

Por su parte, El director de la Federación Económica, Marcelo Vargas, en una entrevista brindada a Compacto 13 días atrás, se diferenció del presidente de la Cámara de Comercio. Vargas señaló que el 99% de la federación está de acuerdo con el horario dividido.

En cuanto a la opinión de muchos empleados que prefieren el horario de corrido, Vargas puntualizó que "la facultad de abrir lo tienen los dueños, no los empleados. Deben cumplir con el convenio de trabajo si no estás despedido. Esto no es absolutista". Asimismo, el director explicó que "durante la pandemia el horario funcionó en el gran San Juan, menos en Capital. Porque la gente iba al comercio de su barrio".

Por otro lado, Rodríguez se refirió al quinto mes consecutivo de caída en ventas en el comercio local. El presidente de la Cámara de Comercio puntualizó que en enero y febrero los índices de caída fueron muy pronunciados. ‘En marzo vamos a tener una situación mejor porque la provincia puso a disposición de sus empleados una suma de dinero cerca de 5 millones de pesos. Esto va a colaborar bastante a mejorar la situación en general’, manifestó.

Por último, consultado Rodríguez en porque la vuelta a clase no movió la aguja de índices de ventas en los locales, el comerciante señaló que en 2020 los padres ya habían comprado calzado, materiales escolares y uniformes y los chicos solo fueron 15 días.