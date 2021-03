Pame, la influencer sanjuanina que sorprendió en el nuevo video de La Konga

El último viernes, la Konga presentó un nuevo tema con videoclip incluido que fue grabado en su paso por la provincia de San Juan donde brindo algunos shows con sus mejores temas. Durante el video se pueden apreciar algunos paisajes locales pero quien se llevó todas las miradas fue Pamela Pettazzi, una joven influencer sanjuanina.

La joven morocha de 22 años dijo a Diario 13 que el contacto para ser la protagonista del video fue a través de la cuenta de Instagram oficial de la Konga, después que había presenciado uno de los shows junto a sus amigas. “Fui el sábado a uno de los shows y una vez que terminó me preguntaron si quería participar del videoclip. Yo pensé que era mentira y que me estaban haciendo un chiste. Entonces les respondí, ‘si, ja, no hay problema’. Pero el día domingo me consultaron si había pensado la propuesta”, aseguró.

“Entonces me volvieron a preguntar si lo iba a grabar para poder pasarme los horarios, lugares y los outfit. Así que acepté y fui a grabar”, agregó la joven influencer que ya superó los 21.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Además contó que pudo ser partícipe de este video, ya que junto a la banda cordobesa vino la persona encargada de grabar los videoclips.

“Estoy muy contenta con esta oportunidad que me salió, tuve comentarios muy buenos. Aparte vi que la gente de la provincia estaba muy contenta de que la Konga haya grabado en San Juan, todo salió muy lindo”, aseveró.

Por otro lado Pamela dijo que aún no entiende o no toma dimensión de cómo fue que la banda cordobesa decidió convocarla. “Durante la grabación del video hablamos de las tomas y lo que querían. Además de agregar una toma que se grabó durante el recital en vivo que dieron el domingo”, amplió.

Pamela Pettazzi, es una bella joven que no solo se roba las miradas a través de su cuenta de Instagram, sino que también lo hace en la televisión sanjuanina, donde conduce un programa de entretenimiento en Canal 8.

Pamela contó que recibió un muy buen trato por parte de los integrantes de la banda. Incluso Nelson, uno de los cantantes, hizo algunos chistes para hacerla sentir más cómoda.

La morocha de 22 años contó algunos detalles de lo que fue la grabación del video, donde pudo conocer a toda la banda oriunda de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. “La verdad que todos se comportaron muy bien, en todo momento fueron atentos para consultarme si necesitaba algo o si no estaba cómoda”, añadió.

Por otro lado comentó que quedó muy buena onda con quienes forman La Konga para grabar algún nuevo video, ya que el final del video es abierto: “Quizás se grabe una segunda parte donde se pueda contar como sigue la historia. Los chicos me contaron que les gusta venir a San Juan porque siempre son muy bien recibidos”.

Antes de finalizar, Pamela expresó que durante la grabación del video se sintió tan cómoda que se olvidó que estaban las cámaras. “Nelson me hacía chistes al momento que me tocó interpretar a una moza y eso ayudó a disfrutar mucho la grabación”, concluyó.

Cabe destacar que el video completo que muestra una historia de amor, donde un cantante famoso llega al hotel y se enamora de una de las empleadas fue publicado el último viernes en YouTube y ya superó las 120 mil visitas en tan solo dos días. Asimismo la joven decidió publicarlo en su cuenta de Instagram donde superó las 5 mil reproducciones, y lo mismo sucedió en la cuenta de La Konga donde ya pasó las 11 mil vistas.