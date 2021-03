Tres vidas diferentes, una sola misión: la emancipación de la mujer

Este 8 de marzo se conmemora una vez más el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en todo el mundo. Desde el 2017 se realiza el paro internacional en más de 60 países y Argentina no es la excepción. Esta fecha es desde hace más de un siglo símbolo de la lucha y las reivindicaciones de los derechos de la mujer contra el sexismo y las desigualdades ante los hombres.

Es por eso que Canal 13 entrevistó a tres mujeres sanjuaninas, con diferentes experiencias de vida y perspectivas sobre esta fecha tan importante. Se trata de Mónica Lencina, trabajadora sexual y presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina sede San Juan (AMMAR); Barby Pacheco, modelo y virreina del Sol Nos Une; Cristina Olmos, remisera desde hace casi diez años.

La mirada de Mónica como trabajadora sexual

Para Mónica, el #8m significa "un día de lucha más que de festejo; una fecha más de tantos reclamos que venimos pidiendo. Sobre todo de derechos que todavía nos están faltando y que venimos haciendo hincapié pero siguen haciendo oídos sordos". Según ella, todos los 8 de marzo piden "siempre lo mismo: justicia por las compañeras asesinadas, homicidios de nuestras compañeras que todavía siguen impunes y han quedado en el olvido".

Cada año, los reclamos de las mujeres sanjuaninas cambian o se van sumando más. Mónica fue muy clara al respecto: "Para el colectivo de trabajadoras sexuales no hay avance. Hemos realizado presentaciones en el Ministerio de Justicia para la derogación de los códigos contravencionales. También pedimos derechos laborales para quienes quieran seguir ejerciendo y políticas públicas para las que no quieran estar ahí y accedan a otro trabajo".

"Venimos levantando la bandera por todas las caídas"

Actualmente existe un debate entre los feminismo de Argentina en cuanto a si el trabajo sexual debería ser despenalizado o no. Mónica explicó sin tapujos que "hay que ponerse un poquito en el zapato de la otra. Es muy fácil decir esto no es trabajo cuando un montón de compañeras viven de este oficio. Pagan sus impuestos, sus alquileres, mandan a sus hijos a la escuela. Entonces si esto no es trabajo entonces qué es. Por más que a ellas no les agrade, hay muchas mujeres que cubren sus necesidades con el trabajo sexual".

La primera marcha del 8 de marzo en San Juan se realizó en 2017 y Mónica tiene buenos recuerdos: "Fue muy buena porque fue muchísima gente. Salimos muchas compañeras y fue un logro grande ya que se llegó a las personas que se tenían que llegar. El abrazo de emoción de marchar juntas, pidiendo y cantando no tiene precio".

Barby Pacheco y su perspectiva como mujer trans

Barby explicó que el #8m representa "la conmemoración de la lucha de las mujeres, que todavía no termina porque hay muchos espacios por conquistar. Todo lo logrado se lo debemos a todas esas mujeres a lo largo de la vida hicieron historia. Es un día importantísimo poder tener una fecha de reconocimiento por todos los derechos adquiridos". Actualmente la modelo trabaja en el Área de la Mujer de la Capital y adelantó que planean diferentes actividades a desarrollar durante todo el mes.

Para Barby, el pedido más urgente en San Juan es "el tema de la violencia que sufre la mujer. Lamentablemente queda mucho por hacer y no se la toma en cuenta en todos los sentidos que se debería. Están siendo perseguidas y ni les quieren tomar las denuncias porque no tiene golpes visibles. Hay que entender que el tema de la violencia no es solamente violentar físicamente. Existen diversos tipos como la verbal".

"Debemos ser una, abrazarnos entre todas y perseguir un mismo propósito"

Según Barby, ella se siente "representada" y además "represento desde mi punto, desde mi realidad porque tenemos vidas diferentes pero todas apuntamos a lo mismo". Respecto a su primera marcha feminista, "primero que nada se trata de empoderamiento y todas tenemos un mismo propósito. Vamos por un fin en común que es tratar de hacernos escuchar y que se termine la violencia".

Sobre las marchas del 8 de marzo y el de Ni una Menos, "tiene una parte positivo que es mostrarnos empoderadas. La mala es que toca muy de cerca a las personas que ya no están. Lamentablemente nos tenemos que hacer escuchar de esta forma. Siempre trato de ir con amigas, acompañadas a empoderarnos. Es por esto que hay que ser más unidas y de esta manera luchar por estos derechos que nos pertenecen pero nos han quitado".

El recorrido de Cristina sobre la fecha

"Festejamos el día en que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres para hacer cosas que antes nadie pensaba hacerlo, como en mi trabajo", enfatizó Cristina. "Si bien nunca he podido ir a una marcha porque estoy llevando a alguien, estoy totalmente de acuerdo porque sirve para hacer escuchar a las mujeres".

Respecto a su trabajo que antiguamente era solo de hombres, Cristina aclaró que "es muy difícil porque somos poquitas. De pronto tenés al volante a mujeres y esto significa un montón. Representa que podemos y tenemos más oportunidades que antes". Asimismo la remisera manifestó que no ha sido un camino fácil: "Me he sentido discriminada por otros hombres taxistas. Una vez fui a buscar un pasajero a un shopping y los que estaban ahí me maltrataron verbalmente. Me decían correte flaca, no seas pesada salite".

"Nosotras también estamos tan capacitadas como ellos y quizás somos más responsables al volante"

La presencia de mujeres remiseras y taxistas en San Juan es un tema en auge. "Desde la misma empresa donde trabajo me llaman porque hay clientas que me buscan porque quieren una mujer chofer. Ellas después me cuentan que últimamente los hombres se han vuelto muy irrespetuosos porque se creen que por darles conversación y sonreír ya son unas fáciles. Se sienten más seguras conmigo".

Actualmente, Cristina es parte de un grupo llamado Mujeres Independientes de Taxis y Remises. Su reclamo más urgente es "que nos entreguen una licencia y trabajar libremente. Es complicado depender todos los meses de tener que alquilarla. Además de no seguir dependiendo más de los hombres. No toleran que una mujer esté haciendo lo que ellos hacen".