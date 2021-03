Hotel Pismanta: Ofrecían a los cooperativistas $ 6000 por eso no están trabajando

Debido a la pandemia actual por Coronavirus, el Hotel Termas Pismanta cerró sus puertas el año pasado y luego se transformó en un centro de hisopado de una empresa minera. En diálogo con Canal 13 Raquel Muñoz, socia cooperativa del hotel, explicó que "desde marzo no se abrió más. Se sumó al conflicto que tenemos de vieja data. Como socia de la Cooperativa Cacique Pismanta no me dejan ingresar al hotel, mi lugar de trabajo".

Después de la nota de Canal 13, Enrique Montaño, diputado de Iglesia, contó que se encuentra averiguando sobre la situación actual y cómo solucionar el tema del hotel. "Desde que comenzó la pandemia, cerca de 5 integrantes de la cooperativa se comunicaron conmigo para plantearme esta situación", adelantó Montaño. Según explicó había personas como el presidente y secretario que no estaban cumpliendo sus respectivos cargos.

Asimismo les habían ofertado a los trabajadores de la cooperativa como pago por sus tareas un monto de 6 mil pesos mensuales que decidieron no aceptar. "Les brindamos un asesor legal para que pudieran consultar el tema. Así podían actuar como socios y no simples empleados. Luego se solicitó una asamblea extraordinaria para tocar esas problemáticas pero luego vino la pandemia", se explayó el diputado provincial.

"Nos pareció extraño que se le alquilara el lugar a la empresa minera porque no solo coarta el turismo local sino la libertad laboral de los integrantes de la cooperativa", agregó Montaño. "Lamentablemente no podemos tener acceso al lugar, ni siquiera como locales podemos disfrutar de las aguas termales. El hotel cerrado causa ese malestar entre la gente", recalcó el legislador.

Respecto al convenio con la empresa minera, Montaño manifestó que "en junio se podría vencer algunos plazos legales. Tenemos una reunión con el asesor legal para ver cómo va a seguir el tema; qué pasos a seguir y demás". "Ha pasado mucho tiempo cerrado, el tema laboral para aquellos jefes de familia que no cuentan con una salida laboral y se dedican a lo turístico es urgente", finalizó el diputado.