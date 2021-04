Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio y los servicios

Un fin de semana cargado por dos se viene en Argentina, y en San Juan la normalidad de las actividades se verá afectada. Tanto el comercio como los servicios de Capital tendrán modificaciones de horarios hasta el domingo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa.

Este jueves 1 de abril, la actividad en el comercio fue normal por sugerencia de la Cámara de Comercio de la provincia. En tanto por el feriado nacional del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo, permanecerá cerrado.

El transporte público funcionó como día sábado este jueves. El viernes la frecuencia también se verá alterada, pero como día domingo. Es decir que los colectivos pasarán cada 20 o 40 minutos, según la línea.

La actividad bancaria se vio reducida a partir de este jueves, solamente a la utilización de cajeros automáticos. La normalidad en el servicio se restablecerá el lunes. El Estacionamiento en el centro no contará con el personal de ECO y los Monitores Urbanos, tanto el jueves como el viernes. El sábado la actividad de estos dos servicios será normal.

La recolección de residuos fue normal este jueves y el viernes no se realizará, el Sistema Easy no funcionará el viernes y la recolección de verdes, el jueves y viernes no se producirá. El Mercado de Abasto y Feria Municipal no estará abierto el viernes, pero el sábado tendrá actividad normal.

El Servicio de Emergencia Municipal (SEM) tuvo un jueves con guardia de 8.00 a 0.00, el Viernes, guardia mínima para reclamos. Sábado y Domingo, actividad normal. El Cementerio jueves y sábado, de 8.00 a 12.30 y de 16.30 a 20.00. Viernes y domingo, de 8.00 a 13.00 y 16.30 a 20.00. El Servicio Fúnebre funcionará todos los días con guardias mínimas las 24 horas.