La familia del policía fallecido dijo que la PFA aun no paga el traslado

Se trata del caso del joven cabo de la Policía Federal Argentina Alexis Costa. El muchacho falleció el jueves producto de una neumonía. Lo que se pudo conocer es que murió luego de dos hisopados negativos de coronavirus.

La noticia conmocionó a los sanjuaninos. Esto se debe al pedido elevado en redes sociales por la hermana del suboficial comprovinciano que vivía en Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que el traslado para que sus restos descansen en San Juan esta valuado en $140 mil.

En un primer momento desde la PFA informaron a través de un comunicado la fuerza se haría cargo monetariamente del traslado de los restos del uniformado. Si bien desde la familia se habían negado ya que el joven no murió en servicio, de todos modos el compromiso fue confirmado.

Con el pasar de las horas, la familia de Alexis aseveró a que nada paso, ya que por el momento siguen sin generar el pago. Lo que si destacaron es que gracias a la solidaridad de vecinos, amigos, camaradas y la comunidad en general, el cuerpo de Alexis Costa retornara a la tierra donde nació.

La madre del uniformado se expresó en redes sociales y mencionó: "Mi hijo llega a San Juan gracias a ustedes, a todos los que nos ayudaron, con sus pequeñas y grandes donaciones. No tengo años de vida para agradecer. Somos una familia humilde y no le sacaría un centavo de más a nadie". También no dudo en señalar el accionar de la PFA "Mi hijo dio la vida por la Policía, pero lamentablemente no estuvieron cuando los necesitó".