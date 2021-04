Cierre de Compumundo: "Cero transparencia, no les importa la gente"

La semana pasada se confirmó que Compumundo cerraba sus puertas el sábado 10 de abril pasado. El argumento de la empresa es la disminución en ventas que tienen desde larga data. Pero sus cinco empleados dicen otra cosa. En diálogo con Canal 13, un ahora extrabajador del loca manifestó que "en comparación con el año pasado, venía llegando más mercadería a San Juan y veníamos vendiendo bastante bien".

"Veníamos en ascenso, no entendemos los del cierre y realmente no nos merecíamos este trato", expresó angustiado el exempleado de Compumundo. Mientras relataba la delicada situación de los trabajadores, el local que estaba ubicado en la Peatonal Rivadavia casi Gral. Acha está siendo desalojado durante esta semana por los propios empleados que no saben cuál será su futuro.

"Desde la empresa nunca nos avisaron formalmente. Le mandaron un WhatsApp al gerente el jueves pasado diciendo que debía cerrar el sábado", explicó el joven. Además agregó que al no recibir telegrama de despido, no saben qué pasará con su paga del mes y la indemnización que les corresponde. "Nos depositaron solo el 25% del sueldo, es una burla todo. No nos han explicado nada todavía".

Según el ahora exempleado, de a poco notaron que se avecinaba un panorama negro en la empresa. "Hace un mes nos deshabilitaron una forma de venta que teníamos; después dejó de llegar mercadería y por último dejaron de habilitar la plantilla para realizar pedidos", detalló.

Tras reunirse con el Sindicato Empleados de Comercio (SEC), los cinco trabajadores enviaron un telegrama a Compumundo, intimando a que les den respuestas respecto a su futuro laboral y de sueldo. "Esto es una transfugeada, no les importan la gente. En mi caso justo hice unos gastos antes de enterarme de esto y ahora no sé como los solventaré", finalizó.