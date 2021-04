El calvario de 517 familias del barrio Frondizi por no poder escriturar

Este lunes, vecinos del barrio Frondizi de Capital llevaron a cabo un reclamo contra la empresa Sigma, la cual construyó el complejo habitacional hace 17 años y nunca entregó el final de obra. La problemática de las 517 familias del lugar es que sin este requisito, el IPV no les puede escriturar las viviendas para que se conviertan en los propietarios definitivos de los inmuebles.

'Venimos hace 15 años peleando por las escrituras, hemos presentando escritos a los diferentes directores del IPV y no tenemos solución. No tener escritura es complicado porque hay vecinos que fallecieron y sus herederos no pueden hacer la sucesión, y hay otros que terminaron de pagar o están haciendo el esfuerzo para terminar de pagar', detalló Gustavo Pérez, vecino del barrio.

De acuerdo al relevamiento hecho por los vecinos, en el barrio Frondizi viven unas 2.500 personas, y por ejemplo nunca pudieron solicitar créditos al IPV para ampliación de viviendas. 'Tenemos que recurrir a los bancos. El 27 de agosto de 2019 nos convocó el IPV a una reunión con Signa y el ingeniero Rin, que la representa, y no presentó el final de obra', agregó el vecino.

En este sentido, las familias presentaron un nuevo escrito el pasado 9 de abril con la expectativa de que el IPV vuelva a recibirlos para buscar una solución. 'Hemos entregado toda la documentación correspondiente para terminar con este tema. Lo hacemos por intermedio del IPV porque esperamos la voluntad del Gobierno. Es una lástima no tener las escrituras', finalizó Pérez.