La dura lucha de Adolfo, un papá que pelea por la tenencia de sus hijos

Adolfo Maturano es un hombre separado que desde hace 3 años cría a uno de sus hijos pero se encuentra a la espera de que la Justicia le pueda dar la tenencia de sus dos criaturas. Con sus 44 años de edad, día a día enfrenta una dura historia, ya que espera una resolución por parte de la Justicia que le permita que su nena de 2 años, a la que no puede ver desde hace un tiempo importante, pueda convivir junto a su hermanito de 5 años.

“Mi ex pareja abandonó a mi hijo mayor cuando tenía dos años y ahora esta pronto a cumplir 5. Mientras que la nena vivió conmigo hasta el añito cuando no me dejaron verla más. Prácticamente la fui criando solo, ya que su madre la veía durante 5 o 6 días y yo me hacía cargo el resto del mes”, aseguró Maturano.

Esto significó un antes y un después para Adolfo, ya que desde aquel último día donde vio a su niña, decidió iniciar el trámite para quedarse con la tenencia de ambos niños. Actualmente la causa está en el Segundo Juzgado de Familia con el doctor Almirón a su cargo, mientras el ya se encarga de la crianza del mayor de sus hijos.

Al ser consultado de cómo se inició toda esta dura historia, Adolfo contó que cuando su niño mayor tenía 8 meses, su ex pareja abandonó a su hijo cuando ya estaban separados por primera vez. “En ese momento nos habíamos separado pero a los 15 días me lo trajo porque supuestamente no lo podía tener. Después de un tiempo volvimos a convivir durante 6 meses hasta que decidimos separarnos una vez más”, detalló.

Según dijo Maturano, al poco tiempo de que se separó por segunda vez de su ex pareja, la mujer le manifestó que estaba embarazada pero que no lo quería tener. Ante esto, el padre desesperado le pidió por favor que no se practique ningún aborto porque él se iba a hacer cargo de la situación,

Sin embargo el hombre contó que durante el embarazo, la mujer tuvo un quiste que delató el intento de aborto que había tenido. “Tengo mensajes que presenté en el Juzgado de los abortos que la madre de mis hijos se quiso hacer pero afortunadamente mi niña nació bien pese a los intentos que hubo para interrumpir el embarazo”, amplió.

“En su momento presenté las pruebas de que mi ex pareja se quiso realizar un aborto cuando estaba embarazada de mi hija. Soy consciente de que esa causa ya está caída por la nueva ley, además en el Juzgado está presentado de como mi ex mujer me tenía a las vueltas. Esto sucedía cuando un día me quería dar a mis hijos y otras veces no”, relató el hombre a Diario 13.

Tras esta situación complicada, Maturano debió prácticamente alejarse de su hija durante casi dos años. Es que durante todo este tiempo tuvo con un contacto casi nulo con su hija mientras siguió haciéndose cargo de la crianza del mayor de sus hijos.

“En todo este tiempo no me atendían los llamados y mi ex pareja nunca se interesó por conocer como estaba mi niño”, agregó. Adolfo manifestó que alguna vez mantuvo una discusión telefónica donde le pregunto a la madre de sus hijos porque nunca le consultó por cómo estaba el mayor de los niños que tienen en común, ante esto la mujer le respondió que no le pregunta porque sabe que está bien al cuidado de su padre.

“Desde mi punto de vista me gustaría que se interese porque yo como padre estoy interesado en saber en qué condiciones vive mi niña pero no me responden los mensajes”, comentó. Al mismo tiempo Adolfo expresó que durante el 2020 solo pudo ver a su hija solo 5 veces y siempre le pedían plata a cambio para poder verla.

Es por ello que este hombre que se desempeña como mandatario dedicado a la venta de lotes y casas por comicios decidió iniciar la tenencia para que sus niños se puedan criar juntos. “No me interesa ninguna cuota alimentaria por parte de mi ex pareja. La tenencia la pedí en el año 2019 y desde el 2020 ya se tomaron todas las declaraciones por lo que estamos a la espera de una sentencia por parte del Juez”, aseveró.

Hasta el momento su abogado le comentó que del Juzgado le pidieron paciencia aunque el hombre solo quiere poder ver a su hija de tan solo dos años. El hombre dijo que sufre al no poder compartir el día a día con su nena de dos años.

Finalmente, Maturano comentó que el 29 de enero de este año decidió denunciar a su ex pareja porque no puede ver a su hija. Esa denuncia está hecha en la CAVIG y está en el Segundo Juzgado a la espera de alguna respuesta satisfactoria que sea provisoria hasta que salga la sentencia de la tenencia que solicitó

“Yo solo quiero que la Justica me dé la tenencia de mis dos hijos, es muy difícil poder mirar a la cara a mi hijo cuando él quiere ver a su hermana y no entiende porque no lo puede hacer. Actualmente ambos tenemos una perimetral para acercarnos a los domicilios de ambos por todos estos inconvenientes que tuvimos. Repito, solo quiero la tenencia de mis hijos, yo trabajo día a día para poder darle a ellos lo mejor de mí y espero una resolución satisfactoria”, concluyó.