Advertencia: ¿Se puede recibir la vacuna Antigripal y contra el Covid 19?

Este martes, el Ministerio de Salud Publica lanzó la campaña de vacunación antigripal en San Juan, en sintonía con todo el país. La provincia recibió 28.560 dosis que correspondan a la primera etapa de este operativo que apunta a vacunar a más de 160.000 sanjuaninos.

La vacunación antigripal se realizará en simultaneo con el operativo de vacunación contra el Covid 19. Es por ello que las autoridades explicaron que la colocación entre una y otra debe tener un lapso mínimo de 14 días.

“En este contexto de pandemia, trata de evitar que las personas ingresen internación en los nosocomios es muy importante”, indicó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando.

Este programa se llevará a cabo por etapas. Los primeros en recibir las dosis serán el personal de salud, embarazadas, adultos de más de 80 años y los niños de entre 6 y 24 meses. Luego será de manera escalonada a medida que vayan llegando el resto de las vacunas.

En este primer envió, la provincia recibió 7.840 dosis pediátricas (para niños) y 20.720 para adultos. “El año pasado se inmunizaron a 160.204 personas, lo que equivale a un 95% de la población objetivo en vacunación. Se ha superado el porcentaje de aplicación de la vacuna antigripal”, dijo la ministra Venerando.

Por su parte, Marita Sosa, jefa de Inmunización, informó que diagramaron la vacunación distintos grupos. Serán aplicadas al personal de salud, 17.000 adultos mayores de 80 años de la provincia, unas 9.000 embarazadas y alrededor de 20.000 niños de entre 6 y 24 meses.

Los lugares en los que se vacunarán estas personas variará según el domicilio que figura en su DNI. Cabe destacar que se inoculará no sólo en centros de salud sino también en uniones vecinales, clubes deportivos, etc. Por ejemplo, en Capital no se realizará este trabajo en el Vacunatorio Central, si no que se hará en el hall del Centro de Convenciones.

