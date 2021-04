Así es el calendario para la vacunación antigripal en San Juan

Desde el próximo miércoles 14 de abril se podrá acceder a la vacuna contra la gripe en San Juan. Desde Salud Pública ya planificaron este operativo para evitar grandes aglomeraciones. El lugar de vacunación dependerá del domicilio de cada persona, la atención será por terminación de DNI y no sólo se dará en centros de salud.

Marita Sosa, jefa de Inmunización, contó cómo diagramaron la vacunación antigripal para este año. La autoridad mencionó que como siempre la población objetivo se divide en distintos grupos. Se trata del personal de salud, los 17.000 adultos mayores de 80 años de la provincia, unas 9.000 embarazadas y alrededor de 20.000 niños de entre 6 y 24 meses.

Los lugares en los que se vacunarán estas personas variará según el domicilio que figura en su DNI. Cabe destacar que se inoculará no sólo en centros de salud sino también en uniones vecinales, clubes deportivos, etc. Por ejemplo en Capital no se realizará este trabajo en el Vacunatorio Central, si no que se hará en el hall del Centro de Convenciones.

"Garantizaremos el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Por esto la demanda se ha ordenado por terminación de DNI y por grupos. Por un lado van a ir los adultos mayores de 80 años irán los lunes, miércoles y viernes. Por otro lado las embarazadas y niños irán tanto los martes como los jueves. No hay que sacar turno, va a ser a demanda espontánea", expresó Sosa en conferencia de prensa.

Finalmente se aclaró que para no generar confusiones se prepararon placas que contienen la información para cada departamento. El objetivo es que cada sanjuanino sepa cuando y en qué hora debe trasladarse, evitando viajes innecesarios y aglomeraciones. La información se encuentra en la siguiente galería de fotos.