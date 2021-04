Dos en uno: reciclá en casa y ayudá a los callejeritos de San Juan

Desde la fundación Patitas Sin Hogar invitan a los sanjuaninos a "una doble propuesta que no van a poder rechazar". Quienes se adhieran, de una forma muy sencilla pueden colaborar con el ambiente y con los animales callejeros de la provincia. Solo deben reciclar en casa.

Lo que propone Patitas Sin Hogar es que las personas creen "ladrillos reciclables" y se los donen para que ellos construyan casas para los animales callejeros.

"Hace unos años se pusieron de moda las pequeñas construcciones con ecobotellas que funcionan como ecoladrillos. Estas son botellas de plástico que ya no se usan y se las rellena con cualquier tipo de material/basura NO orgánico que sean livianos y compactables. Entonces pensamos ¿Por qué no? Pues claro, la idea que les traemos es reciclar residuos contaminantes para el medio ambiente, construir con ellos ladrillos ecológicos y yo me encargo de usarlos para fabricar casitas que serán destinadas a los animales desprotegidos. ¿No es genial?", expresaron desde la fundación.

¿Qué es un ladrillo ecológico?

Son botellas llenas de material no reciclable compactado. Además de facilidad para hacerlas, sus ventajas menor impacto ambiental, capacidad aislante –de frío, calor, ruido y humedad-.

¿Cómo hacerlo?

Juntar botellas de plásticos con sus tapas

Rellenarlas con todo el material plástico posible (envoltorios, etiquetas, bolsas, papel de aluminio, etc)

Empujar los materiales hacia la botella con la ayuda de un palo largo, esto debe quedar lo más compactado posible.

Sigue rellenando y apretando los materiales hasta que esté la botella llena del todo y ciérrela con su tapa.

Contactos para colaborar

Número de celular: 2644692550 (Eduardo Grasso)

Instagram: patitas.sin.hogar

Facebook: Fundación Patitas Sin Hogar