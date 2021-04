IPV explicó porqué no se han escriturado las casas del barrio Frondizi

El pasado lunes 12 de abril se realizó un reclamo en el departamento Capital. El mismo fue encabezado por vecinos del barrio Frondizi que aseguraban que hace más de 15 años que no pueden escriturar sus viviendas. Si bien en su momento ya lo hicieron, días atrás presentaron un nuevo escrito en IPV para que puedan solucionar esta situación. Este martes desde este ente explicaron porque no es posible realizar este procedimiento actualmente.

Marcelo Yornet, director del IPV, explicó que es lo que esta sucediendo en el barrio Frondizi. La autoridad mencionó que desde el instituto lo que hicieron fue dar una asistencia financiera a distintas mutuales donde intervenía una empresa constructora. En estos lugar se construían barrios y los mismos quedaban a nombre de dichas mutuales. Entonces al no estar a nombre del IPV el terreno general donde se construyó el complejo habitacional, ellos no pueden escriturar las viviendas.

"Los terrenos estaban a nombre de esas mutuales, ese es el inconveniente mayor. El IPV no puede escriturar las viviendas que no se encuentran a nombre del IPV. Esto sucede porque para hacer esa transferencia AFIP esta pidiendo la CUIT y para eso necesita la representación del presidente de esas mutuales, los balances y todo eso. Al no existir, no se pude dar la CUIT entonces no se pude hacer el traspaso al IPV", expresó.

Yornet contó que si bien son varios barrios que se encuentran igual, conocen perfectamente la situación de los vecinos del Frondizi. Esto se debe a que desde el IPV en 2019 se comprometieron con ellos a trabajar para solucionar este problema. Años después, la nueva conducción se reunió con las empresas constructoras

"Cuando yo asumí hemos mantenido reuniones con las empresas quienes aducen que tienen un apoderado de esa mutual por lo cual podría llegar a hacer algún tipo de tramite ante la AFIP si se lo permiten. No los hemos dejado de lado, estamos en contacto con representantes del barrio que nos manifiesta esta situación. Hay situaciones administrativas que no nos lo permiten", recalcó.

Siguiendo sobre este tema el entrevistado reveló que se esta trabajando en una ley para que estos trámites se realicen de manera veloz. Anteriormente se había elaborado un proyecto sobre esta problemática, pero en su momento se dejó de lado. Sin embargo la diputada Celina Ramella lo retomó y se encuentra trabajando en ello.

"Se esta trabajando en una ley que nos ayude a hacer los tramites más agiles. Que los barrios que están igual que el Frondizi puedan transferir el terreno al IPV para hacer las escrituras La diputada Celina Ramella ha estado trabajando con el Ministerio de Obras y Servicios y con nosotros en una ley. Esperamos que se trate lo más pronto posible en la Cámara de Diputados para poder ir trabajando con eso", reveló.

Finalmente Yornet aclaró que para estas personas existe una solución si por alguna razón necesitan si o si las escrituras. Se puede tramitar en la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial de Gobierno. Lo que sucede en ese caso es que tiene un costo elevado y depende del convenio que hayan realizado con la empresa para hacer la escritura.