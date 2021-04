Ventanillas abiertas y menos pasajeros en colectivos, la nueva medida

El ministerio de Gobierno de San Juan y la Asociación Transporte Automotor decidieron que los colectivos de línea de la provincia deberán circular obligatoriamente con la mitad de las ventanillas abiertas. Estarán trabadas para garantizar que se cumpla la normativa. También habrá un límite de pasajeros.

El objetivo de las nuevas medidas es que haya una ventilación cruzada y poco amontonamiento de personas.

El Secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, confirmó que los transportes deberán garantizar que mínimo una ventanilla por medio permanezca abierta no menos de 10 centímetros. También deberá estar trabada, para que los pasajeros no puedan cerrarla. Además, el total de los asientos deberán estar ocupados y no podrá haber más de 10 pasajeros parados.