Kinesiólogos: Los ángeles guardianes de los pacientes conectados a respirador

La pandemia del Covid 19 hizo que el personal de salud tenga la labor primordial en la lucha contra el virus. Los kinesiólogos celebraron el martes 13 de abril su día, y Canal 13 charló con dos de ellos, miembros del equipo médico del Hospital Marcial Quiroga, que día a día asisten y acompañan a pacientes internados con respiradores.

Emanuel Figueroa y Enrique Flores contaron en su día, que su labor dentro del equipo médico del hospital es el de acompañar a las personas más complicadas con la enfermedad. Los profesionales de la salud detallaron que su tarea es poyo médico.

En su caso particular, ellos tratan de que las personas no lleguen a la asistencia de respiración mecánica. En los casos donde el paciente no evoluciona del virus, sino por el contrario, el trabajo de los kinesiólogos consiste en la realización de diferentes ejercicios, para que la persona vaya recuperándose.

‘Nuestro trabajo aumento mucho con el Covid, lo tomamos como un desafío, todas las capacitaciones nacionales e internacionales las valorarnos’. Enrique expresó además, que es importante que el paciente no quede con secuelas, ya que en la sala de aislamientos no tiene a sus familiares. También, el kinesiólogo apuntó a que cada recuperación lleva un tiempo prudencial.