Sin contagios y con ganas de que siga la presencialidad en una conocida escuela

Los contagios de Covid 19 van en aumento en la República Argentina, por lo que desde CTERA pidieron una suspensión temporal de las clases presenciales. Sin embargo en San Juan afortunadamente el incremento de contagios no ha sido tan marcado. Debido a ello desde varias escuelas manifestaron el buen funcionamiento que ha tenido la presencialidad hasta el momento.

Sandra Moreno, directora de la Escuela Luis Jorge Fontana, contó cómo están funcionando los protocolos en su colegio. Cabe destacar que en este establecimiento funcionan tanto salitas de jardín para niños de 4 y 5 años, como todos los grados de la Primaria. La autoridad destacó que por el momento los pequeños se han adaptado bastante bien al sistema de burbujas sanitarias.

"Gracias a Dios los chicos se han adaptando bastante bien. Se esta respetando la burbuja. Nosotros optamos por semana presencial y semana virtual. Estamos bastante bien con las dos modalidades, tanto con la comunicación que tienen con las seños como con la presencialidad. Se han hecho dos burbujas contemplando que el máximo en cada una sea de 15 niños", expresó.

Siguiendo en la misma línea Moreno reveló que por el momento no se ha detectado ningún caso de Covid en el lugar. Solamente hay niños y docentes que han sido contacto estrecho de un positivo. Sin embargo afortunadamente no han afectado a las demás personas que asisten a la escuela.

"No hemos tenido que aplicar el protocolo. Los niños que han asistido han sido contacto estrecho de algún familiar contagiado, osea que no se ha implementado la burbuja en la escuela. Inclusive cuando los familiares han estado enfermos ha dado la casualidad de que ha sido cuando ellos no estaban en la presencialidad", manifestó.

Sumado a esto se recalcó la gran responsabilidad de los padres de los alumnos, ya que ante cualquier síntoma no enviaron a sus hijos. De esta manera se ha respetado minuciosamente el protocolo. Por el momento lo único que han manifestado los papás, es que los chicos extrañan la presencialidad cunado les toca quedarse en casa.

Otra preocupación que existía previo al regreso de la presencialidad era el momento del recreo. Habitualmente fuera de la pandemia los niños corren, se persiguen y juegan teniendo mucho contacto físico entre ellos. No obstante en la Escuela Fontana encontraron la manera de estimular a los pequeños respetando las medidas.

"El primer tiempo como que estaban más asustados. Ya tienen confianza acá en la escuela y no están tan quietitos como estaban al principio. Siguen con el barbijo. Les decimos que no corran, que jueguen a otra cosa. En los recreos les ponemos música como para que se entretengan y siempre controlándolos del uso del barbijo", sentenció.