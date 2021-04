Ventanillas abiertas en colectivos: pasajeros denuncian un escaso cumplimiento

A partir de este miércoles comenzaron a regir nuevas medidas para el transporte público de San Juan. Una de ellas trataba de que los colectivos debían permanecer con al menos la mitad de sus ventanillas abiertas. Sin embargo algunos pasajeros aseguraron que pocas veces se cumple con esta regla.

El Secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, detalló a Canal 13 en qué consisten las medidas. Se trata de que las unidades pueden ocupar todos sus asientos y además pueden viajar con 10 personas paradas. Sumado a esto se determinó que se debe llevar una ventanilla de por medio abierta no menos de 10 centímetros. El objetivo es generar una ventilación cruzada.

Acerca de esto usuarios del transporte público aseveraron que esto prácticamente no se cumple. Una pasajera del departamento de Caucete contó que ella siempre viaja muy temprano para ir a su trabajo. Cuando asciende a los distintos vehículos siempre se encuentra con todas las ventanillas cerradas.

"La medida no se esta cumpliendo. Yo viajo desde Caucete en la mañana muy temprano para trabajar y están todas las ventanillas cerradas. Es una buena medida mantener la circulación del aire pero hay que ver que son distancias largas y que hace frío. Yo abro un poquito cuando me toca en una que puedo, porque a veces tocan de las que no se pueden abrir", expresó.

Posteriormente otra sanjuanina no sólo aseguró que no hay circulación de aire, sino que directamente se generan aglomeraciones. De esta manera aseguró que no se cumple con el distanciamiento social recomendado para evitar posibles contagios de Covid 19.

"He venido esta mañana en el colectivo y estaban todas las ventanillas cerradas. No se cumple y tampoco con el distanciamiento, el colectivo venía lleno. No creo que haya ventilación y vamos todos amontonados. Yo viajo desde Santa Lucía al centro siempre y mis hijos igual que vienen al colegio todos los días en doble turno. La verdad que no le veo mucho protocolo a todo esto", mencionó.

Lo que se desprende de dichos testimonios es que los pasajeros en su mayoría están de acuerdo con las medidas dispuestas. Tanto con la apertura de ventanillas como en el porcentaje de ocupación de las unidades. Sin embargo no notan que ambas disposiciones se estén respetando en la provincia.