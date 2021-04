"El sistema sanitario solo no puede hacer frente a la pandemia”: preocupación en clínicas privadas

"El sistema sanitario solo no puede hacer frente a la pandemia, necesitamos la ayuda de la sociedad", dijo Walter Stoermann, director de la clínica privada El Castaño de San Juan. Fue en consonancia con la advertencia sobre el aumento de ocupación camas críticas en clínicas y sanatorios que realizó el pasado lunes en Canal 13 el presidente del Colegio Médico, Mario Penizotto.

"Ha aumentado la demanda de camas de pacientes con Covid, pero también la demanda de pacientes no Covid", expresó con preocupación Stoerman en Banda Ancha.

El médico resaltó que muchos de los pacientes son personas jóvenes. En este sentido, sostuvo que es importante una intervención temprana para que los infectados puedan retornar rápidamente al domicilio. De ese modo se podrían liberar camas más rápidamente, planteó.

Por otro lado, indicó que sería importante reforzar el sistema de atención domiciliaria para evitar el colapso del sistema sanitario.

“También hay mucha demanda de patologías no Covid. Esto en la primera ola no pasó porque la gente era más reticente de ir a las clínicas, pero hay un cambio de conducta en la comunidad. Ahora los pacientes con enfermedades no transmisibles como infartos miocardio, ACV, etc., van a las clínicas. Hay que encontrar un equilibrio justo entre las camas Covid y no Covid para dar respuesta a estas dos demandas”, manifestó el Doctor.

Por su parte, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, sostuvo el miércoles que la situación sanitaria de San Juan es más favorable que en Buenos Aires. Para Stoermann este diagnóstico es acertado, pero advirtió que no hay que quedarse de brazos cruzados.

“Hay tres elementos a evaluar. El tratar los pacientes agresivamente desde el día cero para que no se compliquen y no pasen muchos días internados. Lograr la misma red para que los pacientes, ya sean de la Obra Social de la Provincia o prepagas, tengan una rápida salida y sin ninguna traba la atención domiciliaria. Y el tercer punto es que el sistema sanitario solo no va a poder. Si la gente no tiene cambios de conducta, no respeta y no ayuda a cortar la cadena de contagio vamos a tener problemas”, analizó.

En cuanto a si el foco de contagios está en las reuniones sociales masivas y sin protocolos, el médico cree que sí. “La medicina se basa en evidencia y es muy difícil en pandemia no hablar con rigor científico. Yo creo que como así el Estado ha tenido la responsabilidad de proveer las vacunas no hay dudas que las reuniones sociales multitudinarias sin ningún tipo de límite de tiempo, en cualquier lugar y momento son los focos de contagio. No lo decimos nosotros es a nivel mundial”, dijo.

“Me da la impresión que sí podemos mantener la actividad económica, es fundamental mantener la actividad educativa, todo con los protocolos. Y si tomamos conciencia de la importancia de evitar reuniones sociales innecesarias de mucha gente en lugares cerrados por tiempo prolongado, estamos convencidos de que esta medida puede ayudarnos a que la ola de contagios se amenos agresiva. Y con eso poder contener a los pacientes que lo requieran”, concluyó.