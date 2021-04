Sanjuanina agradecida: la solidaridad salvó a su perro y ahora ayuda a otros

El viernes de la semana pasada, Bjorn, un perro de 5 meses, fue atropellado por una camioneta que lo dejó con pocas posibilidades de poder volver a correr. Pero su dueña no perdió las esperanzas e inició una rifa -con premios hechos por ella- con el fin de juntar $40.000 para pagar una costosa operación que le devolviera la alegría a su mascota. María José Carbajal compartió con Diario 13 la emoción que le produjo la solidaridad que recibió.

El lunes pasado María José contó a este medio el difícil momento que vivió cuando vio cómo su perro fue herido de gravedad por un conductor que no quiso hacerse cargo de los daños que sufrió el animal. Tras una operación de urgencia, Bjorn sobrevivió, pero quedó con una fractura salten harris tipo 1 en la pierna izquierda.

La herida no dejaba correr al cachorro que necesitaba de una cirugía y posterior rehabilitación de $40.000 para recuperarse. Como su dueña no disponía de la elevada suma, decidió iniciar una rifa con premios de su emprendimiento. Afortunadamente fue un éxito y Bjorn pronto volverá a la normalidad.

"En la mañana de este jueves lo dejé en la veterinaria teniendo fe que Dios lo iba a proteger tanto a los profesionales como a Bjorn para bancarse la cirugía. Ahora esta descansando y en casa con sus remedios", indicó la joven de 23 años. "Hubo muchas personas que gracias al diario y a la difusión querían ayudar a Bjorn e hicieron su aporte fuera de la rifa, de más esta decir que los comentarios dando aliento y ánimo fueron muy importantes para mi", expresó.

"Me siento super agradecida con toda la gente que me apoyo en esta situación que fue y es una mezcla de sentimientos y emociones encontradas. Hoy por hoy no me salen mas palabras que gracias", remarcó María José. Pero su gratitud no quedó en palabras. Como muchas personas donaron dinero fuera de la rifa, con 49 números vendidos llegó a la suma que necesitaba. Sin embargo, en lugar de darle fin a la rifa decidió continuarla y que lo recaudado vaya a la fundación Ayudando Patitas San Juan.

Ayudando Patitas es una fundación que se dedica al cuidado de perros callejeros de la provincia: los alimenta, viste, lleva a la veterinaria cuando es necesario, les construye cuchas y busca hogar. El dinero de la rifa les ayudará a los proteccionistas a ofrecer protección a más animales abandonados de San Juan.

Quedan 51 números, que tienen un valor de $400. Los premios, diseñados y donados por la dueña de Bjorn, son: un cuadro a elección, una plancha de vinilo de mariposas, 2 macetas ilustradas, 1 cepillo de dientes biodegradable y 1 agenda 2021.