El Centro de Estudiantes de la FaCSo denuncia colapso en las aulas virtuales

En vivo para Banda Ancha, la actual presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales dio a conocer sobre el sistema de clases virtuales y los problemas que padecen los alumnos.

Guadalupe Sanchez, quien es la presidenta del Centro de Estudiantes de la FaCSo indicó que la "situación es muy compleja este año". Lo peor sucede en carreras numerosas como lo son abogacia y las pertenecientes al departamento de Ciencias Económicas.

Lo que detalló la joven es que hay "gran cantidad de alumnos y muchos docentes al no dividir la cátedra en turno, horarios o en comisiones se generan cátedra masiva con 1000 estudiantes". Esto llevó a que el sistema del campo virtual se sature y lleve a que no puedan generar las clases.

Guadalupe manifestó que "al no tomarse medidas para regular, hay alumnos que en este tiempo solo han podido acceder a 3 clases". Lo mismo sucedió en el 2020 y no hubo medidas alguna. Si bien desde el espacio de representación de los estudiantes han generado el reclamo pertinente, no hay respuesta a nivel institucional.

Por ello es que desde el Centro de Estudiantes, que esta bajo la coordinación de l agrupación Creando, han presentado un protocolo para el cursado Virtual. El mismo, según Sanchez "contempla todo este tipo de situaciones".

A su vez están promoviendo la implementación de un nuevo protocolo para que los casos en que las cátedras son muy masivas se puedan generar dos o tres comisiones. Algo como sucedía previo a la pandemia que los estudiantes podían elegir en que turno cursar.