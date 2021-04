El testimonio de padres sanjuaninos sobre la presencialidad de las clases

Durante la mañana de este viernes, padres sanjuaninos brindaron su opinión sobre la presencialidad de las clases luego de que el Gobierno nacional tomará la decisión de que solo sean virtuales durante las próximas dos semanas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). En este sentido, los padres consultados expresaron que ellos sienten un poco de miedo, aunque los chicos están contentos de cursar presencialmente.

Es que una de las madres que fueron consultadas por el móvil de Canal 13 contó que los niños están contentos por ir a cursar de forma presencial pese a que deben cumplir con tantos protocolos. Una mujer oriunda de Buenos Aires contó que la hija de su pareja "está contenta por ir a cursar presencialmente aunque a ellos les da un poco de miedo".

“En realidad la situación en general nos da miedo, no es la escuela en particular. La virtualidad a mí no me molesta, tengo una hija adolescente estudiando en Buenos Aires que si está teniendo clases virtuales por la suspensión que se dio”, añadió la mujer.

Asimismo reveló que como ella se encuentra en la provincia, decidió que el padre de su hija no la llevara a cursar presencial hasta que justo se dio la suspensión anunciada por Alberto Fernández. “Mi hija se maneja bien con la virtualidad, tienen clases por Zoom. No me llamó la atención que se hayan suspendido las clases, ya que hubo varios profesores que se contagiaron de Covid 19, al igual que algunos alumnos. De hecho ya habían decidido cerrar las burbujas del turno mañana y ella va en la tarde”, agregó.

En tanto, otra mamá que fue consultada, aseguró que le parecía muy bien que haya presencialidad, porque los chicos necesitaban volver a la escuela después de tanto tiempo. “Tengo 3 hijos que están divididos por burbujas, una de mis hijas cursa cada 6 días. Mientras que otro cursa los días lunes, miércoles y viernes de una semana, a la semana siguiente no asiste, mientras que en la posterior cursa pero los días martes y jueves”, contó la mujer.

Finalmente dijo que cree que ella tiene miedo como casi todo el mundo. En ese sentido manifestó que tratan de trasladarse de la casa a la escuela, de la escuela a la casa sin exponerse en cualquier otro lugar donde pueda haber mayores contagios.