La odisea de un bar sanjuanino por la segunda ola: "El impacto es muy grande"

Las restricciones de circulación nocturnas impuestas por el Gobierno nacional ante la segunda ola de coronavirus se hacen sentir en la noche sanjuanina. Así lo confirmaron desde el Bar 1952, un local que abrió en plena pandemia y ya sufre las nuevas medidas.

“El impacto económico ha sido muy grande, la diferencia en la cantidad de gente que viene al bar es muy grande”, aseguró Carolina, la encargada del bar al móvil de Paren las Rotativas.

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández dispuso restricciones de circulación desde las 0 hasta las 6 de la mañana en todo el país. Esta situación acortó el tiempo de estadía en los locales nocturnos. Sumado a ellos, desde el bar consultado dijeron que los sanjuaninos no están acostumbrados a llegar más temprano a los bares y eso provoca una fuerte baja en la concurrencia, lo que se traduce también en menores ingresos.

“La gente está acostumbrada a llegar más tarde. Ha sido muy difícil con estas nuevas medidas. El sanjuanino no está acostumbrado al after office, está llegando al bar desde las 22 en adelante. Estas medidas no han beneficiado en nada”, sostuvo la encargada. “Esperamos que nos acostumbremos a los nuevos horarios para que la noche sea más larga”, agregó.

Bar 1952 abrió a fines de febrero, en pleno ascenso de la segunda ola de la pandemia de Covid 19, y apenas un mes después ya sufre las nuevas disposiciones. “Nos estamos adaptando. Pero mañana puede pasar otra cosa. Por el momento no se han rescindido contratos. Es muy difícil, pero a pesar de eso nos está yendo muy bien y la gente acompaña”, comentó Carolina.

En cuanto a los protocolos, la gerente del local indicó que son muy estrictos y son constantemente controlados por las autoridades. “El tema sigue igual, con la toma de temperatura, mesas con alcohol, se limpia el baño cada 35 minutos, el control del protocolo es muy estricto”, finalizó.