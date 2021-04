Los alumnos de una escuela que disfrutan de las clases presenciales

El comienzo del ciclo lectivo 2021 en San Juan fue muy festejado por un grupo de alumnos de la Escuela Antonio de la Torres. Se trata de los estudiantes de la secundaria para adultos del turno nocturno, los cuales, según comentó la directora de la institución Cecilia Porras, a Canal 13, le manifestaron que están por demás conformes con las clases presenciales.

Lo que sucede con este grupo de alumnos, es que muchos de ellos son de escasos recursos y la virtualidad s les hace casi imposible, por no contar con buena señal de internet o directamente por no contar con el servicio. La experiencia del 2020, con clases desde casa fueron muy malas. ‘Les cuesta el no tener contacto entre ellos’, manifestó la docente.

Cabe señalar, que en la mayoría de estos cursos de secundaria de adultos no llegan a 15 alumnos por aula, lo que les permite tener el privilegio de asistir a todos y no en modalidad bimodal, en burbujas.

Porras aseguró que en la instalación educativa cumplen con todos los protocolos. Como en todas las escuelas de Argentina, al llegar, a los chicos se les toma la temperatura, y se les pide que cumplan con el distanciamiento en todo momento. ‘En algunos momentos, se les complica el distanciamiento porque son muy amigos entre ellos’, expresó.