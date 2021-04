Un sexto año recién comenzaría la semana próxima las clases en San Juan

El pasado lunes 1 de marzo la gran mayoría de colegios comenzaron con un nuevo ciclo lectivo. En otro casos comenzaron dos semanas más tarde al haber sufrido daños a nivel estructural por el último terremoto. Sin embargo hay un sexto grado que hasta el momento no ha comenzado a cursar ni siquiera de manera virtual.

Se trata de uno de los tres cursos que están terminando su educación secundaria en la Escuela Provincia de Tucumán. Su directora, Sandra Villalba, contó en el móvil de Canal 13 que es lo que esta sucediendo. Si bien la burbuja de los alumnos ya está armada, aún no han sido designados los docentes que tendrán a cargo este grupo.

"Hay un sexto en turno tarde que no ha empezado las clases. No están los docentes. Los chicos ya están inscriptos porque es una proyección del quinto del año pasado que pasa directamente al sexto. Esta la burbuja ya armada. Todavía no se les ha enviado nada hasta que tengan docente. La escuela empezó a trabajar a partir del 15 de marzo por temas de estructura que tuvimos", reveló.

Esto quiere decir que en todo el mes que llevan cursando los demás alumnos, este grupo no ha recibido ningún trabajo práctico o guía. Siguiendo en la misma línea Villalba mencionó que desde el Ministerio de Educación ya salió la resolución de creación. A raíz de ello se espera que la próxima semana esta situación se normalice.

"Ya salió la resolución de Creación. La semana que viene empezarían las clases porque están ya los llamados de prensa, entonces esta semana tenemos dos días de llamados de prensa. Ahí sobre el miércoles o jueves de la semana próxima creería que ya estamos en clase otra vez", sentenció.