Una sanjuanina se zafó de una estafa telefónica y advirtió del fraude

Una sanjuanina casi fue víctima de una estafa telefónica y luego decidió exponer la situación en redes sociales. Todo comenzó cuando Mariana Gerez puso a la venta una máquina de coser y el pasado martes recibió un llamado de un sujeto desconocido que le pedía fotos del aparato para después realizar la compra.

"Me hizo una oferta la cual acepto y me pide llamarme. Cuando me llama me dice que el prefiere hacerme una transferencia que prefiere no pagar en efectivo y que le pase los datos de mi cuenta" explicó la joven en la publicación. Hasta ese momento la sanjuanina no sospechaba nada pero todo cambió cuando Mariana le consultó cuándo buscaba la máquina de coser.

"Él quería pagarme primero para asegurarse que no la venda. Eso ya me llamo la atención", destacó Mariana. Tras terminar la conversación por teléfono, el sospechoso le envió una transferencia DEBIN. Se trata de un medio de pago que debita un monto de tu cuenta (lo cobra en línea) de manera inmediata solicitando tu autorización previa. La trampa es que el sujeto le envió un link para que él cobrase el dinero y no al revés como debiera ser.

De haber aceptado el link que le mandó el hombre, Mariana hubiera perdido el dinero que justamente estaba pidiendo por la máquina de coser. Luego de percatarse del artilugio, la joven rechazó la transferencia y el sospechoso se comunicó con ella nuevamente para insistirle. Entonces, la sanjuanina lo insultó antes de cortar la comunicación y el estafador la bloqueó para que no pudiera ser identificado.

¿Cómo funciona un pago DEBIN?

Está disponible para operar en banca por internet, en banca móvil y otros canales que disponga oportunamente el Banco Central de la República Argentina. Recibís una solicitud de autorización de débito del receptor de los fondos (cobrador, vendedor o prestador de servicios). Das tu autorización para que el débito se resuelva en línea, y se debita de tu cuenta y se acredita en el momento en la cuenta del beneficiario.