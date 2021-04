Uno por uno: este es el cronograma de vacunación antigripal en cada departamento

El miércoles 14 de abril comenzó la vacunación contra la gripe en San Juan. Desde Salud Pública ya planificaron este operativo para evitar grandes aglomeraciones. El lugar de vacunación dependerá del domicilio de cada persona, la atención será por terminación de DNI y no sólo se dará en centros de salud.

Marita Sosa, jefa de Inmunización, contó cómo diagramaron la vacunación antigripal para este año. La autoridad mencionó que como siempre la población objetivo se divide en distintos grupos. Se trata del personal de salud, los 17.000 adultos mayores de 80 años de la provincia, unas 9.000 embarazadas y alrededor de 20.000 niños de entre 6 y 24 meses.

Los lugares en los que se vacunarán estas personas variará según el domicilio que figura en su DNI. Cabe destacar que se inoculará no sólo en centros de salud sino también en uniones vecinales, clubes deportivos, etc. Por ejemplo en Capital no se realizará este trabajo en el Vacunatorio Central, si no que se hará en el hall del Centro de Convenciones.

Este es el cronograma establecido para cada uno de los departamento de San Juan:

Departamento Chimbas:

Horarios: Lunes a Sábado de 8 a 12hs y Lunes a Viernes de 14 a 18hs.

Días para cada grupo: Lunes, Miércoles y Viernes (adultos mayores de 80 años).

Martes, Jueves y Sábados: (Niños y Embarazadas).

Lugares:

12 CAPS de Chimbas

Centro de Salud Báez Laspiur

Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo

Parque de Chimbas (Sólo Turno Tarde de lunes a viernes).

Departamento Capital:

Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00hs y Sábados: 8 a 12:00hs

Lugares:

CIC Barrio Manantiales.

Club Colón.

Unión Vecinal Villa América.

Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán (de 8:00 a 13:00hs y de 14:00 a 18:00hs).

Departamento 9 de Julio:

Centro de Jubilados – Villa Cabecera:

Lunes- Miércoles- Viernes de 15 a 18hs

Centro de Jubilados – Chacritas:

Jueves 15, 22, 29 de Abril de 15 a 18hs

CIC en Ruta 183– Majadita:

Martes 20 de Abril de 15 a 18hs

Posta Sanitaria – Fiorito:

Martes 27 de abril de 15 a 18hs

Centro de salud CAPS Cabral Colina - Villa cabecera:

Martes, Jueves y Sábados (todo el mes de abril), turno mañana 9 a 12hs y turno tarde 15 a 18hs

Centro de salud CAPS Bouthery-Chacritas:

Martes, Jueves y Sábados (todo el mes de abril), turno mañana 9 a 12hs y turno tarde 15 a 18hs

Departamento Santa Lucía:

CAPS GRILLO:

Adultos, niños y embarazadas (Lunes a Sábados de 7 a 13hs y de 14:30 a 17:30)

Asentamiento San Judas Tadeo, Asentamiento Rio San Juan Y Eduardo Bustelo:

Jueves 22/04 de 7 a 13hs y de 14:30 a 17:30

Unión Vecinal Villa 12 De Octubre:

Jueves 27/04 de 7 a 13hs y de 14:30 a 17:30

Unión Vecinal Alto De Sierra:

Martes 04/05 de 7 a 13hs y de 14:30 a 17:30

SUM Unión vecinal Villa María:

Lunes a sábados de 7 a 13hs.

CAPS Villa María:

Lunes a sábados de 7 a 13hs.

Unión Vecinal Santa Lucía:

Turno Tarde de 13 a 19hs.

CAPS IBONNE SILVA:

Horario: Lunes a sábados de 7 a 13hs y Lunes a viernes de 13 hasta las 19hs.

Lugares:

Martes 20/04 en Loteo Holanda.

Jueves 29/04 en Asentamiento Pedro Echague.

Jueves 06/05 en Calle Pellegrini.

Martes 11/05 en Barrio Sana clara.

Jueves 13/05 en Camping Richet Zapata.

Martes 18/05 en Barrio Itatí.

Jueves 20 /05 en Villa Don Arturo.

Jueves 27/05 en Barrio Rural I.

VILLA MARINI:

Horario: Lunes a sábados de 7 a 13hs y Lunes a viernes de 13 a 19hs

Lugares:

Jueves 06/05 en Barrio Noreste III.

Jueves 13/05 en Barrio San Lorenzo.

Jueves 20/05 en Barrio Camilo Rojo.

Jueves 27/05 en Barrio Bermejito.

CAPS Emilio Galdeano: para pacientes que asistan a control. De Lunes, miércoles y viernes de 8 a 11hs.

CAPS Villa Alba: para pacientes que asistan a control. Turno mañana: martes, miércoles y jueves de 8 a11hs.

Laboratorio municipal: para pacientes que asistan a control. Turno mañana: martes y jueves de 8 a 11hs.

Departamento Angaco:

Hospital Rizo Esparza:

Embarazadas y Niños de 6 meses a 24 meses, de lunes a viernes de 8hs a 13hs.

Unión Vecinal V° el Salvador:

Adultos Mayores de 80 años, de lunes a viernes de 15 a 18hs.

Departamento San Martin:

Hospital Stella Molina:

Embarazadas y Niños de 6 meses a 24 meses, de lunes a viernes de 8hs a 13hs

Polideportivo Marta Orrellano:

Adultos Mayores de 80 años, de lunes a viernes de 15 a 18hs.

Departamento 25 de Mayo:

CIC Santa Rosa:

Embarazadas y Niños de 6 meses a 24 meses, de lunes a viernes de 8hs a 13hs.

Adultos Mayores, de lunes a viernes de 14 a 18hs.

Departamento Caucete:

Hospital Dr. Cesar Aguilar:

Embarazadas y Niños de 6 meses a 24 meses, de lunes a viernes de 8 a 13hs.

Autovac:

Adultos Mayores de lunes a viernes de 14 a 18hs.

Departamento Valle Fértil:

Hospital Dr. Alejandro Albarracín:

Embarazadas y Niños de 6 meses a 24 meses, martes y jueves de 8 a 13 y de 15 a 19hs.

Adultos Mayores, lunes, jueves y viernes de 8 a 13 y de 15 a 19hs.

Departamento Albardón:

Centro de Vacunación SUM del CIC La Laja:

Turno Tarde de 14 a 20hs.

Centro de Vacunación Hospital Giordano:

Gazebo ubicado en el predio en el ingreso al nosocomio, en horario de 8 a 14.

Cada CAPS en horario de 8:00 a 14:00.

Departamento Jáchal:

Centro de Vacunación Teatro del Bicentenario:

Turno Tarde de 14 a 20hs.

Centro de Vacunación Capilla del Hospital San Roque:

Turno Mañana de 8 a 14hs.

Centro de Vacunación Hospital Buenaventura Luna:

En horario de 8 a 14hs.

CAPS del Área Programática Jáchal:

En horario de 11 a 14.

Todas las personas que requieran la vacuna (siempre que pertenezcan a grupos de riesgo) serán inscriptas en el Hospital San Roque (sector APS) y se les otorgara un turno con fecha y horario.

Departamento Iglesia:

Centro de Vacunación: Polideportivo Municipal de Rodeo:

Turno Tarde de 14 a 18hs.

Centro de Vacunación Consultorio de Respiratorios del Hospital Tomas Perón:

En horario de 8 a 14hs.

CAPS Del Área Programática Iglesia:

En horario de 11 a 14.

Todas las personas que requieran la vacuna (siempre que pertenezcan a grupos de riesgo) serán inscriptas en el Hospital Tomas Perón (sector APS) y se les otorgará un turno con fecha y horario.

Zonda - Ullum – Calingasta:

Vacunación en CAPS: a demanda por grupo y por día tanto en Turno Mañana como en Turno Tarde.

Embarazadas y Niños de 6 a 24 meses: Lunes, Miércoles y Viernes.

Adultos mayores 80 años: Martes y Jueves.

Vacunación en terreno dirigida a la población vulnerable que no pueda acceder al vacunatorio y que corresponda a los grupos definidos.

Departamento Rivadavia:

Vacunatorio en CAPS de referencia por día y por terminación de DNI:

EMBARAZADAS Y NIÑOS:

Lunes 0, 1 2

Miércoles 3, 4, 5

Viernes 6, 7, 8, 9

ADULTOS MAYORES:

Martes 0, 1, 2,

Jueves 3, 4, 5

Sábado 6, 7, 8, 9

Rodríguez Pinto:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

René Favaloro:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Turno Tarde de 13 a 18hs.

CAPS B° Aramburu:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

La Bebida:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Turno Tarde de 13 a 18hs.

San Justo:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Turno Tarde de 13 a 18hs.

Rivadavia Norte:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Turno Tarde de 13 a 18hs.

Dominga Raimunda:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Lote 3:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Lote 53:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Docentes Sanjuaninos:

Turno Mañana de 7,30 a 12hs.

Departamento Rawson:

Centro de Adiestramiento Rene Favaloro - APS:

ADULTOS MAYORES:

Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y de 13:30 a 18hs.

EMBARAZADAS:

Martes y Jueves de 9 a 12hs y de 13:30 a 18hs

Centro de Adiestramiento Rene avaloro – Vacunatorio:

NIÑOS DE 6 A 24 MESES:

Martes y Jueves de 9 a 12hs y de 13:30 a 18hs

Departamento Pocito:

La Posta:

ADULTOS MAYORES:

Lunes a jueves de 15.30 a 18.30hs.

Hospital Federico Cantoni (Vacunatorio):

EMBARAZADAS Y NIÑOS:

Lunes a viernes de 8 a 12 Y de 14 a 18.30hs.

Sábado de 8 a 11:30hs.

Departamento Sarmiento:

Salón Cultural:

ADULTOS MAYORES:

Lunes a viernes de 14 a 18:30hs

Hospital Ventura Lloveras (Vacunatorio):

EMBARAZADAS Y NIÑOS

Lunes a Viernes de 8 a 12:30hs

CAPS AP Sarmiento:

ADULTOS MAYORES:

Lunes, miércoles y viernes de 8 a 12hs

EMBARAZADAS Y NIÑOS: