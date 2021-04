Bono de $6500 para personal de salud: "No va a solucionar el problema"

Este lunes, el presidente Alberto Fernández dispuso este lunes el pago de un bono mensual de $6.500 por tres meses para personal de la salud. Para el presidente del Colegio Médico de San Juan, Mario Penizotto, el bono "no va a cubrir la necesidad de un médico mal pago, y solamente por esos meses". Además, Penizotto agregó que las declaraciones del presidente "es una agresión innecesaria".

El Gobierno nacional dispuso este lunes el pago del bono por tres meses para 740.000 trabajadores de la salud. Al respecto, Penizotto puntualizó que la noticia "aparece justo ahora luego de las desafortunadas declaraciones del presidente. El año pasado también prometieron un bono de $5.000 y muchos no lo recibieron". En esta línea, Penizotto aseguró que el bono "no va a solucionar el problema de mal pago que tienen los médicos. Esperemos que sea información que sí se vaya a cumplir".

Además, el presidente manifestó que el anunció del bono "me enteré por los medios y todavía no recibimos nada formal". Por otro lado, Penizotto agregó que los médicos "han estado al frente de la trinchera trabajando con un sobre esfuerzo notable, desde marzo de 2020 hasta la actualidad". "Los comentarios del presidente nos pareció una agresión que no tenía sustento e innecesaria", finalizó.