Fernández destacó a San Juan por estar en los top 3 de docentes vacunados

“A la hora de educar es muy importante que los maestros estén vacunados" dijo Alberto Fernández sobre el final de su discurso sobre el mediodía de este lunes. Al mismo tiempo destacó que Santa Fe, San Juan y la provincia de Buenos Aires encabezan el top 3 de la lista de distritos con mayor porcentaje de personal docente vacunado mientras que la ciudad de Buenos Aires aparece anteúltima con apenas el 14% de los docentes y personal auxiliar vacunado.

Así lo aseguró el Presidente en medio de la polémica generada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales. “A veces cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores que son muy importantes”, agregó.

Asimismo dijo son datos que sirven como evidencia científica. “Por favor cuidémonos, cuidemos al otro, entendamos que estamos en riesgo. El virus no conoce la General Paz, el virus contagia a cualquiera, a todos. No tiene miramientos, entendamos que si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y argentinas. Yo no voy a cargar en mi conciencia semejante condena, que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo”, sentenció el mandatario presidencial.

Además minutos antes sin nombrar a Horacio Rodríguez Larreta, el presidente aseguró que van a seguir trabajando para conseguir una mayor cantidad de vacunas para los argentinos. “Se ha puesto de moda decir que no hay vacunas porque en el mundo no las hay. Tengo la tranquilidad y la conciencia limpia de que somos unos de los pocos países que sigue recibiendo vacunas y sigue vacunando a los ciudadanos”, aseveró.

Al mismo tiempo enfatizó en la llegada de las 864 mil dosis de AstraZeneca que llegaron durante la jornada del domingo, de las cuales alrededor de 13.700 llegarán a la provincia. Al mismo tiempo destacó la importancia de que en la tarde de este lunes llegarán 800 mil dosis de Sputnik V.

Con un discurso encendido también pidió no hacer política con la pandemia, ya que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente. “No tiene que ver con una elección o caerle simpático al electorado. Ya son 9 millones las vacunas que llegaron al país, todavía estamos lejos del número deseado. Son menos de los que deseamos y muchos más de los que se consiguen en el mundo. Vamos a mantener el ritmo de vacunación”, confirmó el jefe de Estado.

Finalmente se refirió a un estudio realizado por el Ministerio de Salud ruso, donde ha quedado demostrado que es la vacuna con más alta eficiencia en el mundo. “Yo puedo decirlo porque me contagié y pude sobrellevar mi enfermedad sin síntomas gracias a esa vacuna. Esa vacuna a la que algunos calificaron de veneno, es la de mayor eficiencia del mundo", concluyó.